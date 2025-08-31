L'amenaça de Rocío Suárez de Puga que marca un gir de 180° a 'Valle Salvaje'
L'enfrontament entre l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, i el duc continua a 'Valle Salvaje'
L'enfrontament entre l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, i el duc continua i no dubta a advertir-li. Aquest dilluns 1 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el duc va rebre una gran acusació contra el seu nom. I és que José Luis tenia massa fronts oberts i les raons podien estar lligades a més d'una venjança pendent.
L'Amanda va compartir un moment especial amb en Leonardo i, tot i que l'actitud de la Bàrbara estava canviant, la seva mare encara tenia dubtes sobre si era la dona adequada per a ell. Temia que el caràcter de la Bàrbara li pogués portar més dolor que felicitat. No obstant això, en Leonardo va acabar confessant a la seva mare que havia colpejat violentament en don Hernando.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?
En el nou capítol de 'Valle Salvaje', la mort d'en Julio continua marcant el rumb de les trames, sobretot quan en Rafael comença a sospitar que el seu germà podria haver estat assassinat. Després de la seva confessió, la Mercedes li mostra tot el seu suport, tot i que l'adverteix que aquella felicitat que en Julio va voler regalar-los facilitant la seva fugida amb l'Adriana, en José Luis els la prendrà ràpidament. Per la seva banda, l'Úrsula promet a la Victoria que no s'apartarà d'en Rafael fins a aconseguir casar-s'hi.
Mentrestant, l'enfrontament entre l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, i el duc continua i no dubta a advertir-li: o accepta el seu amor amb el seu fill o també el perdrà a ell. L'Amanda s'acomiada i evidencia el seu afecte per la Irene davant de la Bàrbara. Mentrestant, empenyat per una topada entre la Victoria i la Luisa, en José Luis es presenta a la Casa Petita davant de l'Alejo.
Més notícies: