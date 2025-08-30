TVE posa data de retorn a David Broncano amb la darrera promo de 'La Revuelta'
'La Revuelta' es prepara per tornar amb la seva segona temporada a TVE amb una nova promoció
El pròxim dilluns 8 de setembre marcarà el retorn de 'La Revuelta' a La 1, que ja ha posat en circulació la primera promoció de la nova temporada. La cadena pública ha apostat per un avanç carregat d'humor en què Marcos Grison es converteix en protagonista inesperat.
Conegut pel seu domini del beatbox i la seva faceta musical a 'La Revuelta', Marcos Grison demostra una altra de les seves habilitats insòlites: la capacitat de menjar-se al vol les croquetes que li llança Broncano. Al vídeo, diverses persones intenten imitar el còmic madrileny sense aconseguir-ho, cosa que reforça el to desenfadat que caracteritza el format.
Després de finalitzar la seva primera temporada a principis de juliol, 'La Revuelta' va cedir el testimoni als continguts d'estiu de la cadena. Ara, el seu retorn a l'access prime time de La 1 el tornarà a situar en una franja de màxima competència. De nou lluitarà contra 'El Hormiguero' a Antena 3 i 'El Intermedio' a laSexta, que comencen l'1 de setembre.
Al juny, el president de RTVE ja havia avançat que aquesta segona temporada arribaria amb canvis. "Ha estat una molt bona primera temporada, i ja estem treballant amb l'equip del David per introduir algunes novetats de cara al setembre", revelava José Pablo López. L'espai, que es va estrenar al setembre de 2024 amb un inici brillant en audiències, va moderar el seu rendiment des de començaments de 2025.
I és que 'La Revuelta' va tancar la seva primera temporada amb una mitjana del 13,6% de quota i reunint 1.712.000 espectadors. Tanmateix, l'espai va notar un desgast en les seves xifres, situant-se al juny amb un 10,9%. Al setembre, la diferència entre ambdós espais va ser molt ajustada, de tot just un punt, amb un 18,1% per a 'El Hormiguero' davant el 17% de quota de 'La Revuelta'.
"Ja tenim l'històric d'una temporada completa i podem veure quin tipus de personatges funcionen més i quins menys. Tenim una cosa que no té gaire gent: estabilitat i un producte del qual ens sentim plenament orgullosos", va explicar el president.
