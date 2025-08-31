La decisió més important d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° a 'La Promesa'
Manuel, personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa', pren una decisió sobre si vendre o no la seva part del negoci
Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pren una decisió respecte a vendre o no la seva part del negoci. Aquest dilluns 1 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el baró de Valladares va tornar amb exigències que van amenaçar de fer miques tota la feina de Catalina i Martina. Adriano es va convertir, sense voler, en peça clau, però va sospitar que només era part d'una simple burla. Lorenzo va intensificar el seu assetjament psicològic sobre Curro i, juntament amb Àngela, van decidir que la millor opció era marxar per mantenir-se fora de perill del capità.
Pía i Ricardo van intentar salvar la seva feina amb una promesa de ruptura, però Cristóbal no els va creure. Leocadia va demanar a Cristóbal que destruís les cartes d'amor que ella li havia estat escrivint, però ell s'hi va negar. La trobada amb el seu germà Federico va alleujar l'ànima de Vera, fins que van ressorgir les diferències sobre el passat fosc. Enora va ordir una trobada entre Toño i Simona perquè mare i fill es reconciliessin d'una vegada per totes.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', els Luján són conscients que no tenen cap altra alternativa que acceptar la proposta del baró, però això no serà suficient. El conflicte entre Curro i Lorenzo empitjora, cosa que fa saltar pels aires els plans del noi amb Àngela: anirà de seguida a comprar el seu bitllet per Suïssa. Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pren una decisió respecte a vendre o no la seva part del negoci de motors d'avió a Pedro Farré.
La decisió de qui conservarà la seva feina, o Pía o Ricardo, no es dilata més en el temps. I és que una intervenció inesperada posa en escac l'ultimàtum de Cristóbal. Al majordom se li obre un altre front quan algú amb poder l'adverteix del perill que comporta, ni més ni menys, que Pía.
