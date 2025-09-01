Duro golpe para Marco Pernas tras los últimos acontecimientos en 'Valle Salvaje'

Rafael, personaje de Marco Pernas, revive en su memoria los momentos previos a la muerte de Julio. Este martes 2 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', la muerte de Julio siguió marcando el rumbo de las tramas, sobre todo cuando Rafael comenzó a sospechar que su hermano podía haber sido asesinado. Tras su confesión, Mercedes le mostró todo su apoyo, aunque le advirtió que aquella felicidad que Julio quiso regalarles facilitando su huida con Adriana, José Luis se la arrebataría rápidamente. Por su parte, Úrsula prometió a Victoria que no se apartaría de Rafael hasta lograr casarse con él.

Mientras, el enfrentamiento entre Adriana y el duque continuó y no dudó en advertirle: aceptaba su amor con su hijo o lo perdería también. Amanda se despidió y evidenció su cariño por Irene delante de Bárbara. Mientras, empujado por un encontronazo entre Victoria y Luisa, José Luis se presentó en la Casa Pequeña ante Alejo.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael revive en su memoria los momentos previos a la muerte de Julio y se plantea que pudo no ser una muerte natural. Mientras tanto, en medio de la tristeza que embarga a la Casa Grande, Alejo logra acercar posturas con su padre tras la pérdida de Julio. Pero Luisa asume con dolor que, ocurra lo que ocurra, jamás será aceptada como la mujer de Alejo por los Gálvez de Aguirre.

Además, Pepa le comunica su decisión final a Martín y Francisco y termina recibiendo el beso de uno de ellos. La Salcedo decide enfrentarse al duque y Victoria por sus tierras, pero Rafael, personaje de Marco Pernas, le cuenta algo que la deja helada.