Cuatro posa data d'estrena a 'Territorio Pampliega', un nou programa de reportatges
'Territori Pampliega' és la nova aposta de Cuatro per a la nit de dilluns
Cuatro posa data d'estrena a 'Territori Pampliega', el nou format d'Antonio Pampliega que porta el periodista a la primera línia de la investigació. Després de 'Passaport Pampliega', emès el 2019, el reporter s'embarca en un projecte que el portarà a explorar alguns dels fenòmens més foscos i perillosos que afecten la societat. 'Territori Pampliega' serà el primer estrena de Cuatro aquest curs, amb la seva arribada fixada per al proper dilluns 1 de setembre.
L'espai abordarà una diversitat de temes: des de l'arribada de la droga a Espanya i l'activitat dels sicaris, fins a l'ocupació en totes les seves variants i el seguiment als fugitius més buscats a nivell internacional. En un dels capítols, Antonio Pampliega conversa amb dos assassins a sou i revisa els crims que van cometre. També recull el testimoni d'una víctima, el fundador de Vox, que recorda: "En tornar a casa, se'm va acostar un sicari i em va disparar".
Per a la producció d'aquests reportatges, el periodista ha recorregut escenaris clau. Des de la carretera de la droga que uneix el Port de Rotterdam amb Anvers, operacions de compravenda de claus en xarxes mafioses d'ocupació, trobades amb víctimes de la mara Salvatrucha i entrevistes amb persones que han viscut de prop el terror d'un sicari. En un altre dels avenços emesos, se'l veu entrevistant Alejo Vidal-Quadras.
'Territori Pampliega' és una coproducció de Mediaset amb El Rugido Producciones S.L., companyia associada al diari El Español, presidit per Pedro J. Ramírez. L'espai és una de les apostes a la tardor de Cuatro, que també promociona 'El camí de la veritat' amb Luján Argüelles.
Pel que fa a Antonio Pampliega, és reconegut per la seva trajectòria com a corresponsal de guerra en països com l'Afganistan, Somàlia, Sudan del Sud, Ucraïna, l'Iraq i Síria. En aquest país va ser segrestat per Al-Qaida el 2015 i va romandre captiu 299 dies. Entre els seus llibres destaquen Afganistan, "Les trinxeres de l'esperança" i "A la foscor", aquest darrer escrit durant el seu captiveri a Síria.
