Les audiències donen la pitjor notícia a Luján Argüelles sobre 'El rival més feble'
'El rival més feble' ha tornat a Telecinco, però les audiències no han acompanyat Luján Argüelles
Males notícies per a Luján Argüelles després de les audiències de 'El rival més feble'. Després de fracassar a l'inici del curs passat a la nit de dimecres, Telecinco ha decidit rescatar el concurs per a l'agost. Tanmateix, 'El rival més feble' tampoc ha aconseguit funcionar en audiències tot i la poca competència estival.
Recordem que, al setembre, l'estrena de 'El rival més feble' va aconseguir una audiència discreta que va rondar el 6,5% de quota de pantalla i poc més de mig milió d'espectadors. A partir d'aquí, el concurs va anar guanyant una mica de terreny en les setmanes següents, amb episodis protagonitzats per polítics i humoristes, que van assolir un màxim proper al 7,7%.
D'aquesta manera, 'El rival més feble' ha marcat el mateix resultat en audiències que en la seva comiat en marcar un 7,7% i 456.000 espectadors aquest dijous 14 d'agost. El concurs, que ha estat tercera opció de la seva franja, està vuit dècimes per sota del resultat diari de Telecinco, que ha fet una mitjana d'un 8,5%. Just abans, a més, 'First Dates' també ha estat tercera opció de la seva franja amb un 9,5% de quota i 739.000 televidents.
Pel que fa a la competència, el lideratge en audiències de la nit ha estat per a la pel·lícula "El hotel de los líos: García y García 2" amb un 9,8% i 660.000 a La 1. La segona opció ha estat per a 'La Encrucijada', que ha seguit fluixa amb un 8,4% i 581.000 en el seu primer capítol, pujant a un 9,7% i 493.000 en el segon des d'Antena 3. Finalment, 'El Taquillazo: Juego de asesinos' (6,3% i 376.000) a laSexta ha superat el fluix 'Mis raíces', que ha marcat un fluix 4,1% i 267.000 televidents a Cuatro.
Recordem que 'El rival més feble' manté la seva estructura clàssica, en què vuit famosos lluiten per sumar fins a 50.000 euros per a una organització benèfica. La mecànica exigeix que l'equip respongui correctament a una cadena de vuit preguntes consecutives en cada ronda, sota la pressió de no perdre tot l'acumulat si algú falla. En el seu retorn, s'ha enfrontat un grup de periodistes format per Mayka Navarro, Jesús Álvarez, César Muñoz, Flora González, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina, Irene Junquera i Samanta Villar.
