Marta Flich revela ara el veritable motiu de la seva sortida de 'Todo es Mentira'
Marta Flich parla de la seva sortida de 'Todo es Mentida' de Cuatro i dels motius de la decisió
La sortida de Marta Flich de 'Todo es mentira' no va ser una decisió improvisada. Després de més de sis anys com a presentadora a Cuatro, la periodista va optar per tancar una etapa per obrir-ne una altra a TVE. A partir del setembre, Marta Flich conduirà 'Directo al grano', un magazín diari a La 1.
En una entrevista amb El Mundo, ha explicat que la seva determinació va arribar en un moment en què, tot i estar consolidada a Mediaset, sentia que havia arribat a un límit. "Estava en un moment on tot anava genial, però ja feia sis anys i mig a 'Todo es mentira' i sentia que allà havia tocat sostre. Em venia de gust sortir i trobar altres formes de treballar i de créixer", explicava.
La seva marxa, segons reconeix, va ser calculada, però arriscada: "M'ho vaig jugar molt. No sé què és la zona de confort, procuro tenir reptes i buscar sempre el creixement i l'aprenentatge. Era el moment".
"Vaig prendre la decisió, ho vaig parlar tranquil·lament amb la cadena i l'hi vaig dir a la cara. M'agrada molt fer un programa diari d'actualitat, però volia que fos meu, tenir la meva pròpia veu i controlar-ho tot més. Perquè he estat supercòmoda i m'ha donat moltíssima màniga ampla, però al final era el programa d'en Risto, no el meu. Volia tenir el meu programa", afegia.
La periodista reconeix que el canvi va generar sorpresa en el seu entorn: "Quan ho vaig anunciar em va trucar moltíssima gent de la professió, un munt de presentadors. Em preguntaven si ho havia pensat bé, si era conscient del que deixava. I ho era, però crec que era millor deixar-ho a dalt de tot perquè això m'ajudaria a trobar alguna cosa millor per al meu futur professional, com així ha estat".
"Si ho hagués deixat en hores baixes, quina merda de manera de sortir al mercat, millor posar-te en valor com a professional per aspirar a més. Aquest va ser el meu procés mental. Potser és una cagada brutal, no ho sé, però ara mateix estic molt contenta amb la meva decisió", reflexionava.
Tot i la ruptura amb 'Todo es mentira', Marta Flich manté una bona relació amb Risto Mejide: "És un tio molt guai. El que passa és que és un personatge que sempre es mostra tal com és, no enganya ningú. Un dia el veus enfadat, un altre dia veus que s'ho passa bomba, el següent està indignat, després el notes cansat".
"És una persona a qui no li importa mostrar el seu estat d'ànim d'una manera honesta. Això pot incomodar algú, però a mi no. A més, jo soc facilíssima. No m'enfado, escolto moltíssim, empatitzo bé, faig grup i quan veig que hi ha tensió em dedico a llimar asprors", afegia.
Amb il·lusió i una certa dosi de vertigen, Marta Flich resumeix el seu estat actual abans de l'estrena de 'Directo al grano'. "Ara tinc nervis dels bonics, d'aquells d'afrontar un projecte il·lusionant a la televisió pública", concloïa.
