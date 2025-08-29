El subdirector de 'No som ningú' revela nous detalls i assenyala Lydia Lozano
Arnau Martínez, subdirector de 'No som ningú', revela els primers detalls de l'estrena
Dilluns 1 de setembre tornen els col·laboradors més polèmics de la televisió a Ten i Canal Quickie de la mà de 'No somos nadie'. María Patiño es posa al capdavant d'aquest nou format, que també comptarà amb Belén Esteban i Kiko Matamoros com a col·laboradors estrella. Tot i que no es coneixen detalls de 'No somos nadie', el seu sotsdirector, Arnau Martínez, ha revelat algunes novetats en una entrevista a 'La tarda de Ràdio 4'.
D'aquesta manera, Arnau Martínez ha avançat que 'No somos nadie' serà "polèmic": "Som un programa sense límits, no hi haurà una directiva que els digui que per aquí no i si volen opinar d'una persona ho poden dir sense problemes. Hi haurà reporters que aniran a per les celebritats als photocalls i no acceptarem vetos, si no ens deixen preguntar d'alguna cosa marxarem. No volem que vingui algú a dir-nos que no podem preguntar de certs temes, aquí preguntem".
"Torna María Patiño després de l'experiència de 'La familia de la tele', que ja sabem com va acabar a TVE. Ve amb ganes de fer televisió com a ella li agrada, sense límits, gamberra... Una Belén Esteban també amb ganes de donar guerra", afegia Arnau Martínez sobre el retorn a Ten de l'equip.
Tanmateix, hi haurà baixes, com la de Lydia Lozano i Chelo García-Cortés, que serà un dels temes de l'estrena: "Començarem amb les absències. Com està la relació entre Lydia Lozano i María Patiño? Han parlat? Lydia Lozano els ha felicitat per tornar a la televisió? Lydia Lozano agafa el telèfon als seus companys?".
"Just abans d'aquesta entrevista estàvem fent l'escaleta de dilluns i comentàvem si parlarem de l'etapa de 'La familia de la tele' o no. Encara no ho hem decidit", revelava Arnau Martínez a 'La tarda de Ràdio 4'.
Cal destacar que de l'elenc de col·laboradors de 'No somos nadie' també en formaran part Marta Riesco, Alberto Guzmán, David Insua, Anna Gurguí i Carolina Sobe. Tanmateix, l'equip encara no està tancat, segons confirmava Arnau Martínez: "Encara estem treballant en noves incorporacions. Estem en converses amb alguns que ja han passat pel piset i gent nova".
Pel que fa als continguts, ha revelat que tornaran els favorits dels espectadors: "Hi haurà moltes missions, ja estem treballant en la de l'estrena. I el mateix dilluns anunciarem si hi haurà cuina o no i com es cuina". "Dilluns tindrem un testimoni que ens parlarà d'una de les principals notícies del cor de la setmana", avançava també Arnau Martínez.
"Amb 'No somos nadie' ens volem adreçar a aquells espectadors que ara no veuen res a la tele perquè no troba res a la tarda o troba a faltar 'Sálvame'. Tot i que 'No somos nadie' no és 'Sálvame', és un programa d'entreteniment, d'humor, de cor, però no només això. Som un format d'entreteniment, donarem veu a la nostra audiència, hi haurà molt contingut digital, ens aproparem als influencers...", concloïa Arnau Martínez l'entrevista a 'La tarda de Ràdio 4'.
