TVE avança per sorpresa l'estrena de 'MasterChef Celebrity', que ja té data
'MasterChef Celebrity' ja té data d'estrena per a la seva nova edició a TVE
Arriba a La 1 'MasterChef Celebrity 10', l'edició de les sorpreses i el pelegrinatge als principals temples gastronòmics. Ho fa, a més, abans del previst, ja que el format s'estrena el proper dilluns 1 de setembre, quan la seva presentació està agendada per al FesTVal el dijous 4. Els aspirants estan preparats per conquerir paladars i descobrir noves receptes i sabors.
El càsting està format pels presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Durant una dècada, per 'MasterChef Celebrity 10' han passat gairebé 150 famosos, les creacions dels quals han estat tastades per Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz en un programa solidari que ha contribuït a un sense fi de causes socials. A ‘MasterChef Celebrity 10’, també hi haurà en joc els 75.000 euros per donar a l'ONG que el guanyador triï.
A més, la Facultat de Gastronomia del Basque Culinary Center completarà la formació dels duelistes amb un curs de cuina d'un cap de setmana. I a cada programa hi haurà 4.000 euros per a l'ONG que prefereixi el millor cuiner del dia.
Per celebrar el desè aniversari, el jurat convidarà Victoria de Marichalar de Borbó, l'astronauta Pedro Duque, el paleoantropòleg Juan Luis Arsuaga, l'actor, director i presentador Daniel Guzmán, l'actor William Levy, el cantant i compositor Antonio Carmona, els cantants Bertín Osborne i Conchita, les presentadores Isabel Gemio i María Gómez, el modista Lorenzo Caprile, el torero Víctor Janeiro, la model Vania Millán, el coreògraf Poti, l'actor Santi Rodríguez, els empresaris Kike Sarasola i Natalia de la Vega, o Carlos Peguer i Maríang creadors de ‘La Pija y la Quinqui’.
El talent comptarà amb un firmament de xefs amb estrelles Michelin: Joan Roca, Oriol Castro, Jesús Sánchez, Ángel León i Toño Pérez. Tampoc no hi faltaran alguns dels exaspirants de ‘MasterChef 12+1’ i de totes les edicions de ‘MasterChef Celebrity’, com Inés Hernand, Pitingo, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Loles León i Miguel Ángel Muñoz.
Més notícies: