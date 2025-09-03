La decisió de Rocío Suárez de Puga que marca un punt d'inflexió a 'Valle Salvaje'
Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga a 'Valle Salvatge', s'enfronta al duc sobre el deute
L'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, s'enfronta al duc i li deixa clar que no li perdonarà el deute. Aquest dijous 4 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', en Rafael va demanar a l'Isabel que investigués qui havia servit el berenar la tarda de la mort. La governanta no va trigar a explicar-li a la Victoria l'encàrrec del Gálvez de Aguirre. Tanmateix, l'Úrsula va començar a tenir problemes, ja que l'Ana, la donzella que l'havia ajudat a preparar les copes, va començar a omplir-se de dubtes i la seva inseguretat podia delatar-la.
A més, l'Adriana va continuar decidida a ajustar comptes amb en José Luis. Aquesta vegada, va exigir el pagament del deute que la seva família li reclamava des de feia anys pel lloguer de les terres de 'Valle Salvaje'.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', l'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, s'enfronta al duc i li deixa clar que no li perdonarà el deute. El vall tornarà a ser de la seva família i ell es quedarà sense res. La jove està convençuda que tant el seu pare Evaristo com en Julio van ser víctimes d'una trama per ocultar la veritat sobre les terres i no descansarà fins a destapar-ho tot.
D'altra banda, l'Isabel interroga l'Ana sobre la seva implicació en el possible assassinat. La noia, nerviosa i atrapada entre la lleialtat i la por, es veu acusada d'estar implicada en un possible assassinat.
