Perill per a Cristina Abad a 'Valle Salvaje' després d'un possible xivatàs sobre el seu pla
Úrsula, personatge de Cristina Abad a 'Valle Salvaje', comença a tenir problemes amb l'Ana
Úrsula, personatge de Cristina Abad, comença a tenir problemes amb l'Ana. Aquest dimecres 3 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Rafael va reviure en la seva memòria la mort d’en Julio i es va plantejar que podia no haver estat de manera natural. Mentrestant, enmig de la tristesa que envaïa la Casa Gran, l’Alejo va aconseguir acostar posicions amb el seu pare després de la pèrdua d’en Julio. Però la Luisa va assumir amb dolor que, passés el que passés, mai seria acceptada com la dona de l’Alejo pels Gálvez de Aguirre.
A més, la Pepa va comunicar la seva decisió final a en Martín i en Francisco i va acabar rebent el petó d’un d’ells. La Salcedo va decidir enfrontar-se al duc i a la Victoria per les seves terres, però en Rafael li va explicar una cosa que la va deixar glaçada.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', en Rafael demana a l’Isabel que investigui qui va servir el berenar la tarda de la mort d’en Julio. La governanta no triga a explicar-li a la Victoria l’encàrrec del Gálvez de Aguirre. Tanmateix, l’Úrsula, personatge de Cristina Abad, comença a tenir problemes, ja que l’Ana, la donzella que la va ajudar a preparar les copes, comença a omplir-se de dubtes i la seva inseguretat podria delatar-la.
A més, l’Adriana segueix decidida a ajustar comptes amb en José Luis. Aquesta vegada, exigeix el pagament del deute que la seva família li reclama des de fa anys pel lloguer de les terres de 'Valle Salvaje'.
