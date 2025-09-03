La decisión de Rocío Suárez de Puga que marca un punto de inflexión en 'Valle Salvaje'

Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, se enfrenta al duque y le deja claro que no le perdonará la deuda. Este jueves 4 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Rafael pidió a Isabel que investigara quién había servido la merienda la tarde de la muerte. La gobernanta no tardó en contarle a Victoria sobre el encargo del Gálvez de Aguirre. Sin embargo, Úrsula empezó a tener problemas, ya que Ana, la doncella que la había ayudado a preparar las copas, comenzó a llenarse de dudas y su inseguridad podía delatarla.

Además, Adriana siguió decidida a ajustar cuentas con José Luis. Esta vez, exigió el pago de la deuda que su familia le reclamaba desde hacía años por el alquiler de las tierras de 'Valle Salvaje'.

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, se enfrenta al duque y le deja claro que no le perdonará la deuda. El valle volverá a ser de su familia y él quedará sin nada. La joven está convencida de que tanto su padre Evaristo como Julio fueron víctimas de un entramado para ocultar la verdad sobre las tierras y no descansará hasta destapar todo.

Por otro lado, Isabel interroga a Ana sobre implicación en el posible asesinato. La muchacha, nerviosa y atrapada entre la lealtad y el miedo, se ve acusada de estar implicada en un posible asesinato.