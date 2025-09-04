Logo tveo.cat
Quatre persones amb vestimenta d'època posen davant d'un edifici amb el logotip de "Valle Salvaje" a la imatge, en primer pla, l'actriu Sabela Arán amb rostre seriós.
La decisió de Sabela Arán que marca un abans i un després a 'Valle Salvaje' | Camara RTVE, tveo.cat
NOTÍCIES

La decisió de Sabela Arán que marca un abans i un després a 'Valle Salvaje'

Victòria, personatge de Sabela Arán a 'Valle Salvaje', està disposada a donar a Mercedes un destí final fatal

per

Xavi Oller

Victòria, personatge de Sabela Arán, es presenta a la Casa Petita en plena nit, disposada a donar a Mercedes un destí final fatal. Aquest divendres 5 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana es va enfrontar al duc i li va deixar clar que no li perdonaria el deute. El vall tornaria a ser de la seva família i ell es quedaria sense res. La jove estava convençuda que tant el seu pare Evaristo com Julio havien estat víctimes d’una trama per ocultar la veritat sobre les terres i no descansaria fins a destapar-ho tot.

D’altra banda, Isabel va interrogar l’Ana sobre la seva implicació en el possible assassinat. La noia, nerviosa i atrapada entre la lleialtat i la por, es va veure acusada d’estar implicada en un possible assassinat.

José Manuel Seda i Rocío Suárez de Puga amb vestimenta d’època en una habitació elegant il·luminada per la llum natural que entra per les finestres a Valle Salvaje.
La decisió de Sabela Arán que marca un abans i un després a 'Valle Salvaje' | RTVE

En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.

Què passarà al capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis i Victòria, personatge de Sabela Arán, són conscients que l’Adriana no pensa fer marxa enrere. Ha arribat el moment de donar un nou cop d’autoritat i demostrar fins on estan disposats a arribar per protegir el seu poder i el seu llegat. És per això que Victòria es presenta a la Casa Petita en plena nit, disposada a donar a Mercedes el destí fatal que va patir la Pilara.

A més, la Matilde descobreix que en Gaspar era fill del duc, cosa que canvia per sempre la seva percepció del que va ser el seu marit. I sobretot, sobre Victòria, que queda en una posició molt delicada.

