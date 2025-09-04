La decisió de Sabela Arán que marca un abans i un després a 'Valle Salvaje'
Victòria, personatge de Sabela Arán a 'Valle Salvaje', està disposada a donar a Mercedes un destí final fatal
Victòria, personatge de Sabela Arán, es presenta a la Casa Petita en plena nit, disposada a donar a Mercedes un destí final fatal. Aquest divendres 5 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana es va enfrontar al duc i li va deixar clar que no li perdonaria el deute. El vall tornaria a ser de la seva família i ell es quedaria sense res. La jove estava convençuda que tant el seu pare Evaristo com Julio havien estat víctimes d’una trama per ocultar la veritat sobre les terres i no descansaria fins a destapar-ho tot.
D’altra banda, Isabel va interrogar l’Ana sobre la seva implicació en el possible assassinat. La noia, nerviosa i atrapada entre la lleialtat i la por, es va veure acusada d’estar implicada en un possible assassinat.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis i Victòria, personatge de Sabela Arán, són conscients que l’Adriana no pensa fer marxa enrere. Ha arribat el moment de donar un nou cop d’autoritat i demostrar fins on estan disposats a arribar per protegir el seu poder i el seu llegat. És per això que Victòria es presenta a la Casa Petita en plena nit, disposada a donar a Mercedes el destí fatal que va patir la Pilara.
A més, la Matilde descobreix que en Gaspar era fill del duc, cosa que canvia per sempre la seva percepció del que va ser el seu marit. I sobretot, sobre Victòria, que queda en una posició molt delicada.
Més notícies: