La decisión de Sabela Arán que marca un antes y un después en 'Valle Salvaje'

Victoria, personaje de Sabela Arán, se presenta en la Casa Pequeña en plena noche, dispuesta a darle a Mercedes un fatal destino final. Este viernes 5 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Adriana se enfrentó al duque y le dejó claro que no le perdonaría la deuda. El valle volvería a ser de su familia y él quedaría sin nada. La joven estaba convencida de que tanto su padre Evaristo como Julio habían sido víctimas de un entramado para ocultar la verdad sobre las tierras y no descansaría hasta destapar todo.

Por otro lado, Isabel interrogó a Ana sobre su implicación en el posible asesinato. La muchacha, nerviosa y atrapada entre la lealtad y el miedo, se vio acusada de estar implicada en un posible asesinato.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis y Victoria, personaje de Sabela Arán, son conscientes de que Adriana no piensa dar marcha atrás. Ha llegado el momento de dar un nuevo golpe de autoridad y demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su poder y su legado. Es por ello que Victoria se presenta en la Casa Pequeña en plena noche, dispuesta a darle a Mercedes el fatal destino que sufrió Pilara.

Además, Matilde descubre que Gaspar era hijo del duque, lo que cambia para siempre su percepción del que fue su esposo. Y sobre todo, sobre Victoria, que queda en una posición muy delicada.