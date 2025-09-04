La decisión de Sabela Arán que marca un antes y un después en 'Valle Salvaje'
Victoria, personaje de Sabela Arán en 'Valle Salvaje', está dispuesta a darle a Mercedes un fatal destino final.
Victoria, personaje de Sabela Arán, se presenta en la Casa Pequeña en plena noche, dispuesta a darle a Mercedes un fatal destino final. Este viernes 5 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.
Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Adriana se enfrentó al duque y le dejó claro que no le perdonaría la deuda. El valle volvería a ser de su familia y él quedaría sin nada. La joven estaba convencida de que tanto su padre Evaristo como Julio habían sido víctimas de un entramado para ocultar la verdad sobre las tierras y no descansaría hasta destapar todo.
Por otro lado, Isabel interrogó a Ana sobre su implicación en el posible asesinato. La muchacha, nerviosa y atrapada entre la lealtad y el miedo, se vio acusada de estar implicada en un posible asesinato.
En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.
¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Valle Salvaje'?
En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis y Victoria, personaje de Sabela Arán, son conscientes de que Adriana no piensa dar marcha atrás. Ha llegado el momento de dar un nuevo golpe de autoridad y demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su poder y su legado. Es por ello que Victoria se presenta en la Casa Pequeña en plena noche, dispuesta a darle a Mercedes el fatal destino que sufrió Pilara.
Además, Matilde descubre que Gaspar era hijo del duque, lo que cambia para siempre su percepción del que fue su esposo. Y sobre todo, sobre Victoria, que queda en una posición muy delicada.
