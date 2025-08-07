'Espejo Público' sorprèn amb la incorporació d'una reportera de 'La família de la tele'
Diana Higueras, reportera de 'La família de la tele', s'incorpora a l'equip d''Espejo Público'
La cancel·lació de 'La família de la tele' el passat 18 de juny va deixar el seu equip professional a la recerca de nous reptes. Dos mesos després del final, una de les seves reporteres més reconeixibles ja ha trobat destí. Diana Higueras, periodista i politòloga, ha fitxat per 'Espejo Público', el programa matinal d'Antena 3.
La seva estrena es va produir el 6 d'agost al plató presentat per Miquel Valls, on va intervenir amb una notícia d'alt impacte. Diana Higueras va abordar la ruptura sentimental entre Mar Flores i l'empresari Elías Sacal, parella durant més de vuit anys. Després de la seva intervenció, Miquel Valls no va dubtar a integrar-la també com a col·laboradora a la secció 'Més Espejo Público'.
L'arribada de Diana Higueras a Atresmedia no és precisament un salt al buit. Coneix bé la casa: abans del seu pas per TVE, va treballar com a redactora a 'Y ahora Sonsoles' durant gairebé dos anys. També compta amb una trajectòria consolidada a televisió, que inclou experiències en formats com 'Sálvame', on va estar entre juliol de 2022 i fins al seu final al juny de 2023; 'Pesadilla en El Paraíso', 'Amor con fiança', 'Secret Story' o 'LOL: Si te ries, perds'.
Durant la seva feina a 'La família de la tele', va protagonitzar un dels moments més tensos de la temporada, quan va tenir un enfrontament en directe amb Bárbara Rey. Tot va passar després d'una insinuació de Diana Higueras sobre el que estava bevent l'exvedette, cosa que va provocar una resposta contundent per part de Bárbara Rey després d'un malentès de la reportera: "Et donaré un consell. Primer, digues la veritat. Aprèn a ser respectuosa amb la gent que et tracta bé i amb tothom. Segon, t'he de dir que, si segueixes així, no vas per molt bon camí".
Per tant, ara Diana Higueras s'incorpora a 'Espejo Público', que durant el curs va assolir un 13,3% de quota, el seu millor resultat en tres temporades (des de 21-22). El magazín conduït per Susanna Grisoo va aconseguir 344.000 seguidors de mitjana i 2,2 milions d'espectadors únics a cada emissió. La seva franja més forta va ser de 08:55h a 11:00h, on creix +1 punt fins al 14,9% de quota, superant de nou el seu immediat competidor per +2 punts.
