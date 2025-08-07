Audiències: 'A todo tren' lidera davant de '¿Algo que declarar?' i 'Cine 5 estrellas'
'El Hormiguero' lidera en audiències amb reposicions davant de 'First Dates' a Telecinco
'Alguna cosa a declarar?' es manté en audiències amb un escàs 8,3% i 445.000 espectadors a La 1. El lideratge de la nit és per a "A todo tren: Destino Asturias 2" a Antena 3 amb un bon 12,3% i 769.000 fidels. A Telecinco, 'Cine 5 estrellas: el marit de la meva germana', punxa en audiències amb un 7,3% i 406.000 seguidors.
'Viatgers Cuatro' cau dos punts de quota fins a un escàs 4,7% i 314.000. Finalment, l'estrena de la sèrie turca 'Imperio' punxa amb un 4,3% i tan sols 235.000 espectadors a laSexta.
'First Dates' manté el lideratge en audiències de l'access prime time amb un 10,4% i 892.000 seguidors. La reposició d''El Hormiguero' es queda a prop amb un 10,2% i 886.000. Per la seva banda, 'Viaje al centro de la tele' destaca en audiències a La 1 amb un 9,8% i 853.000 i un 9,5% i 787.000 televidents en la seva segona entrega. Les reposicions de 'Viatgers Cuatro' es mantenen en un 5,9% i una mitjana de 514.000 espectadors.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
'Malas Lenguas' es manté a la sobretaula de La 1 amb un 9,3% i 717.000, mentre que a La 2 signa un excel·lent 5,1% i 332.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera la tarda amb un bon 11,3% i 764.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' es manté amb Cristina Lasvignes amb un 9,3% i 600.000 seguidors, mentre que 'Tardear' cau a un 8,8% i 653.000 espectadors.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb màxim històric amb un excel·lent 15,7% i 1.238.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 12,9% i 849.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté amb un 10,1% i 723.000 fidels des de La 1.
'Agafa't al sofà' puja en audiències a un 9% de quota i 624.000 telespectadors. 'Pasapalabra' continua líder sense rival aconseguint un estratosfèric 21,4% juntament amb 1.464.000 a Antena 3. 'La Piràmide' es queda en un escàs 5% i 317.000 seguidors, abans de 'Aquí la Terra', que baixa a un 7,2% i 484.000.
'La Hora de La 1' lidera en audiències amb un gran 18,9% i 322.000, davant l'excel·lent 'Mañaneros 360' amb un 13,8% i 398.000.'La Mirada Crítica' (10,8% i 198.000) baixa en audiències a Telecinco,igual que 'Vamos a ver' (10,2% i 264.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' marca un bon 12,2% i 285.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,7% de quota i 1.467.000 a Antena 3.
Antena 3 és líder del dimecres en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimecres 6 d'agost amb un excel·lent 14,1%. La 1 amb un 10,3% és segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 8,7%. Per la seva banda, Cuatro amb un 5,4% supera laSexta, que tanca la llista amb un 4,9%.
Aquest dimecres, el 48% de la població, el que suposa 22,5 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. El consum és de més de 2 hores de mitjana per persona.
