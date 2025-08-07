El missatge clar de Sofía Suescun en ple conflicte amb Cristian i Maite Galdeano
Sofía Suescun reapareix després de les declaracions del seu germà Cristian contra ella
Un any després de la ruptura familiar que va sacsejar els Suescun, les ferides continuen obertes. El conflicte va esclatar el 4 d’agost de 2024, quan Sofía Suescun va decidir que Maite Galdeano havia d’abandonar la casa on vivien juntes. Des de llavors, la jove va començar a conviure amb la seva parella, Kiko Jiménez, a l’habitatge contigu.
El que va començar com una decisió personal ha acabat dividint completament la família. Inicialment, Cristian Suescun va donar suport a la seva germana en aquesta nova etapa, però les últimes setmanes ha fet un gir dràstic a la seva postura. En una entrevista per a ‘Tardear’, el jove va trencar el seu silenci i no va dubtar a carregar amb duresa contra l’entorn de la seva germana.
"Té zero personalitat", va dir sobre Sofía Suescun, carregant directament contra Kiko Jiménez, a qui va definir com "un jeta, un caradura i un paio molt pervers". A més, Cristian va revelar que, després de més de sis mesos sense contacte amb Maite Galdeano, va decidir trucar-la per interessar-se pel seu estat. Des de llavors, mare i fill han reprès la comunicació, mentre ell s’allunya cada cop més de Sofía Suescun i Kiko Jiménez.
En la seva intervenció, també va acusar el seu cunyat d’haver "estafat" Gloria Camila. Va explicar que "m’ho han dit, que l’únic que vol a la seva vida és viure de les dones", insinuant que l’historial sentimental de Kiko Jiménez respon a una estratègia per mantenir-se a televisió.
Enmig d’aquesta tempesta mediàtica, la reacció de Sofía Suescun no es va fer esperar, tot i que va evitar respondre directament a les acusacions. La influencer va reaparèixer a Instagram, on tenia pendent una col·laboració promocional. Va aprofitar l’ocasió per adreçar-se breument als seus seguidors abans de publicar el contingut:
"Nois, moltes gràcies pels missatges tan bonics i tan plens d’afecte que m’esteu enviant durant aquests dies i, sobretot, per aquesta comprensió que sento per part vostra".
Sofía Suescun va confessar que necessita desconnectar, i té clar quin serà el seu pròxim pas: "marxar de vacances" per "reconnectar i tornar amb les piles carregades". I tot i que no va revelar la destinació, va deixar caure que ho compartirà aviat: "Ja us explicaré on anem".
Més notícies: