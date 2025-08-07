'Espejo Público' sorprende con el fichaje de una reportera de 'La familia de la tele'

La cancelación de 'La familia de la tele' el pasado 18 de junio dejó a su equipo profesional en búsqueda de nuevos retos. Dos meses después del final, una de sus reporteras más reconocibles ya ha encontrado destino. Diana Higueras, periodista y politóloga, ha fichado por 'Espejo Público', el programa matinal de Antena 3.

Su estreno se produjo el 6 de agosto en el plató presentado por Miquel Valls, donde intervino con una noticia de alto impacto. Diana Higueras abordó la ruptura sentimental entre Mar Flores y el empresario Elías Sacal, pareja durante más de ocho años. Tras su intervención, Miquel Valls no dudó en integrarla también como colaboradora en la sección 'Más Espejo Público'.

La incorporación de Diana Higueras a Atresmedia no es precisamente un salto al vacío. Conoce bien la casa: antes de su paso por TVE, trabajó como redactora en 'Y ahora Sonsoles' durante casi dos años. También cuenta con una trayectoria consolidada en televisión, que incluye experiencias en formatos como 'Sálvame', donde estuvo entre julio de 2022 hasta su final en junio de 2023; 'Pesadilla en El Paraíso', 'Amor con fianza', 'Secret Story' o 'LOL: Si te ríes, pierdes'.

| RTVE

Durante su trabajo en 'La familia de la tele', protagonizó uno de los momentos más tensos de la temporada, cuando tuvo un encontronazo en directo con Bárbara Rey. Todo ocurrió tras una insinuación de Diana Higueras sobre lo que estaba bebiendo la exvedette, lo que provocó una contundente respuesta por parte de Bárbara Rey tras un malentendido de la reportera: "Te voy a dar un consejo. Primero, di la verdad. Aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien y con todo el mundo. Segundo, te tengo que decir que, si sigues así, no vas por muy buen camino".

Por lo tanto, ahora Diana Higueras se incorpora a 'Espejo Público', que durante el curso medió un 13,3% de cuota, su mejor resultado en tres temporadas (desde 21-22). El magacín conducido por Susanna Griso logró 344.000 seguidores de media y 2,2 millones de espectadores únicos en cada entrega. Su franja más fuerte fue de 08:55h a 11:00h, donde crece +1 punto hasta el 14,9% de cuota, superando de nuevo a su inmediato competidor por +2 puntos.