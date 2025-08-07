Maite Galdeano reapareix i critica amb duresa Kiko Jiménez des de 'Tardear'
La dura rèplica de Maite Galdeano a Kiko Jiménez a ‘Tardear’ reaviva la crisi a la família Suescun
L'aniversari de la polèmica separació entre Sofía Suescun i Maite Galdeano ha tornat a posar en el focus de l'actualitat la família. Els conflictes, a més, s'han reactivat després que Cristian Suescun hagi decidit trencar la relació amb la seva germana. A més, a 'Tardear', Maite Galdeano va llançar un contundent missatge contra Kiko Jiménez, parella de la seva filla Sofía Suescun, a qui acusen de ser el culpable de la separació familiar.
La situació es va complicar després de la recent reconciliació entre Cristian Suescun i Maite Galdeano, fet que hauria aprofundit la bretxa entre els germans. L'allunyament es va fer encara més visible quan Sofía Suescun no s'hauria comunicat amb Cristian Suescun després del seu ingrés hospitalari. Un gest que ha posat de manifest les males relacions internes.
Enmig d'aquesta batalla familiar, Carmina, mare de Kiko Jiménez, va decidir intervenir públicament defensant el seu fill i Sofía. " Estimo la meva nora perquè és l'amor del meu fill i el meu fill és l'amor de la meva vida. I no només és la meva nora, també és la meva filla", va escriure a les seves xarxes socials.
Aquestes paraules van ser ràpidament interpretades com una provocació dirigida a Maite Galdeano, que no va trigar a respondre a 'Tardear'. Sobre Carmina, va dir: "Qui és ella per donar exemple? L'ha criat un avi[a Kiko], perquè la mare sentia que no podia. Que Déu la protegeixi"
Tanmateix, va ser el seu retret a Kiko Jiménez el que va generar més impacte: "És l'únic que aquesta persona sap fer des que va néixer: mentir i destrossar famílies". "Ja n'hi ha prou! Tu quina mena de pare tens? Parla del teu pare. No et tinc cap por. Jo m'he apartat, noi, què més vols? Mentider!", va cridar Maite Galdeano des de 'Tardear'.
En un darrer intent per arribar a Sofía Suescun, va apel·lar a la seva consciència: "Que obri els ulls, que ho veu tothom, menys ella". "La bossa que portes penjada és la que et fa pensar d'una altra manera, és la que t'ha fet fer fora la teva mare de casa. No puc seguir més callada, vull parlar, jo estimo els meus fills, que t'has encarregat tu de separar-nos, dolent!", afegia Maite Galdeano.
