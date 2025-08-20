Eurovisió escull Viena com la seva ciutat amfitriona de l’edició de 2026
Després de la victòria d'Àustria, Viena es converteix en la ciutat amfitriona d'Eurovisió 2026
Viena es prepara per tornar a rebre Eurovisió el 2026.La Unió Europea de Radiodifusió (UER) i l'ORF han confirmat oficialment que la capital austríaca serà l'escenari de la 70a edició del festival, després de diverses setmanes d'especulació sobre la seu. Serà la tercera vegada que la ciutat aculli el certamen, una fita que coincideix amb un aniversari rodó i amb un debat obert sobre la participació d'Israel, que ha marcat la conversa internacional els darrers mesos.
L'última vegada que Àustria va organitzar Eurovisió va ser el 2015, gairebé mig segle després de la seva primera experiència el 1967. En aquesta ocasió, el retorn es produeix només onze anys més tard, impulsat per la victòria del jove JJ a Basilea. El seu tema "Wasted Love", una fusió d'òpera, pop i electrònica, va conquerir tant el jurat com el públic, i va atorgar a Àustria el seu tercer micròfon de cristall.
A més, les dates d'Eurovisió ja estan fixades al calendari. La primera semifinal tindrà lloc dimarts 12 de maig, la segona dijous 14 de maig, i la gran final se celebrarà dissabte 16 de maig de 2026. Amb aquests dies assenyalats, Viena es prepara per rebre delegacions d'arreu d'Europa en un festival que promet ser un dels més significatius de la seva història.
En paral·lel, la UER ha aprofitat el 70è aniversari per renovar la imatge d'Eurovisió. El nou logotip conserva el cor clàssic, però amb un disseny que busca adaptar-se millor al món digital. Com a novetat, s'incorpora un símbol complementari: el "Cor Camaleònic". És una figura 3D dinàmica que absorbirà influències culturals del país amfitrió, dels artistes i de les actuacions. La seva primera versió, anomenada Cor 70è, es compon de 70 capes, cadascuna dedicada a un any d'història eurovisiva des de 1956.
La presentació d'aquesta nova identitat visual no ha estat exempta de polèmica. El redisseny ha rebut una allau de crítiques per part de seguidors, que el consideren un homenatge insuficient per a una edició amb tanta càrrega històrica.
