Es revelen més detalls a 'Tardear' de la infidelitat de Sofía Suescun amb Juan Faro

'Tardear' treu a la llum els detalls de la infidelitat de Sofía Suescun a Kiko Jiménez
Sofía Suescun continua al centre de la polèmica després de la seva suposada infidelitat a Kiko Jiménez amb Juan Faro. La primera reacció de l'influencer va arribar a 'Fiesta', on no va voler donar gaires explicacions i va optar per esquivar el focus. Més cridaner ha estat el silenci de Kiko Jiménez, que ha desaparegut del mapa mediàtic i ni ell ni Sofía Suescun han ofert cap declaració.
Enmig d'aquest huracà, la revista Lecturas ha publicat aquesta setmana informació clau sobre com es va gestar la relació entre els joves. Luis Pliego, director de la revista, va aportar detalls inèdits a 'Tardear': "Tant Sofía com Kiko seguien Juan Faro des d'abans que ell entrés a presó. En aquell moment, ell no els seguia i quan surt de presó els comença a seguir. Amb Kiko no passa res i la cosa no va a més, però Sofía li comença a escriure de manera molt insistent a Juan".
Segons el periodista, la primera trobada entre tots dos es va produir al maig a casa de Juan Faro, precisament mentre Kiko Jiménez treballava a 'Fiesta'. " És important perquè deixaven la tele posada, perquè un pot sentir-se malament i tenir una indisposició i presentar-se abans a casa", revelava.
La situació, però, va acabar esclatant quan Sofía Suescun li va confessar tot a Kiko Jiménez en assabentar-se que la història podia fer-se pública. "Em consta que ells tenen una gran bronca, ell se sent terriblement traït perquè a més mentre ell està treballant ella està treballant en un altre lloc. Kiko no sospitava res perquè sempre passava mentre ell estava treballant", explicava Luis Pliego a 'Tardear'.
La tensió va arribar a tal punt que Sofía Suescun va arribar a plantejar-se trencar la seva relació amb Kiko Jiménez. Però el desenllaç no va ser l'esperat. "A mi el que em consta és que Sofía volia alguna cosa més i va ser Juan qui la va frenar. Li va dir que ell és un ànima lliure i que només li podia donar el que tenien", afegia el director de la revista en directe.
