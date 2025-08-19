Primeres paraules de Rocío Carrasco després de confirmar-se el seu nou projecte a TVE
Rocío Carrasco ha parlat després de conèixer-se la seva participació a 'Hasta el fin del mundo' de TVE
Rocío Carrasco ha tornat a somriure davant les càmeres. Després de la seva aparició a l'estrena de 'La familia de la tele', la filla de Rocío Jurado ha trobat una nova oportunitat a 'Hasta el fin del mundo'. Es tracta de la gran aposta d'aventures que prepara TVE i que s'enregistrarà a Llatinoamèrica.
Abans d'enlairar-se amb avió cap a Costa Rica, Rocío Carrasco va atendre els mitjans i va deixar clares les seves sensacions: "Marxem, marxem. Estic molt agraïda per donar-me l'oportunitat de viure aquesta experiència, que em sembla una experiència meravellosa".
Rocío Carrasco no viatja sola, ja que al seu costat hi serà Anabel Dueñas, la seva millor amiga i companya inseparable. Juntes formaran equip a 'Hasta el fin del mundo', quelcom que Rocío Carrasco valora de manera especial: "Amb millor companyia no podria anar".
Tot i que es va mostrar prudent sobre el que pot donar de si aquesta experiència, les seves expectatives són positives. "Espero viure-la, passar-m'ho bé i doncs res, això, viure l'experiència", va assegurar. Rocío Carrasco fins i tot va ironitzar sobre la sorpresa que ha causat el seu fitxatge al programa: "No sé si sorpresa, però bé, doncs això, una persona normal i corrent".
A més, va subratllar el bon moment personal en què es troba: "Ara sí, si no no ho hauria pogut fer, però ara sí. Estic perfecta, estic molt bé".
Un dels aspectes més comentats era com afrontaria la seva absència a casa, especialment pel que fa a la seva relació amb Fidel Albiac. Rocío Carrasco va explicar que tots dos tenen clar com repartir-se les responsabilitats: "Bé, ens hem de repartir les feines i els treballs i les coses. Ell està ocupat d'altres, per tant...". A més, va recalcar que compta amb tot el seu suport: "Ell sap que és una cosa bona per a mi i que em venia molt de gust. Tot el que sigui bo per a mi, ell ho recolza".
Tanmateix, Rocío Carrasco va evitar entrar en qüestions familiars més delicades, com l'estat de salut d'Amador Mohedano o la situació de José Fernando després de la mort de Michu. Va preferir tancar la conversa amb una picada d'ullet a la seva imminent aventura: "Jo el que sé és que me'n vaig, que me'n vaig, senyors... Que me'n vaig! Me'n vaig al cap del món, que ho sapigueu".
