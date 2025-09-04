Gerra d'aigua freda per a Carmen A seques després d'una traïció inesperada a 'La Promesa'
Catalina, personatge de Carmen Asecas a 'La Promesa', comparteix el que va sentir de Martina i Jacobo amb Adriano
Catalina, personatge de Carmen Asecas a 'La Promesa', comparteix el que va sentir amb Adriano. Aquest divendres 5 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Martina i Jacobo van intentar convèncer el baró de Valladares de parlar amb els nobles, però el seu menyspreu cap a Catalina ho va espatllar tot. En tornar, Alonso es va assabentar del que havia passat i Catalina va sentir els insults que el baró de Valladares va proferir contra ella. Leocadia, personatge d’Isabel Serrano, no va donar crèdit a la petició de Lorenzo i va exigir que acceptés els diners que li havia ofert.
Toño, encoratjat per Manuel i Enora, va fer un nou pas cap a la reconciliació amb Simona. Vera va témer les represàlies del seu pare si Federico la traïa, però aquest va venir a veure-la, encara que Lope va dubtar si permetre-ho. Finalment, Curro va prendre el comandament de la recerca d’Àngela, gràcies a la intervenció de Petra i Pía. Cristóbal es va sentir desplaçat i va sospitar que podria ser el pare d’Àngela.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d’un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de divendres de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', Federico torna i una xerrada amb Vera serveix per capgirar tot el que la donzella pensava sobre la seva família. Catalina, personatge de Carmen Asecas, comparteix el que va sentir de Martina i Jacobo amb Adriano, però ell no es posiciona precisament a favor seu. Els cercadors troben una peça d’Àngela, cosa que podria suposar una prova que la senyoreta és viva.
Viva roman la il·lusió de Manuel després de vendre la seva part de l’empresa, però Toño continua sense entendre per què ho ha fet. Manuel ha intervingut a favor de Pía i Ricardo respecte a l’ultimàtum de Cristóbal i el majordom ja sap que no pot acomiadar cap dels dos. Tanmateix, això no impedeix que prengui una decisió gairebé igual de terrible per a ells.
