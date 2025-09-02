Gerra d'aigua freda per a Xavi Lock després d'una desaparició important a 'La Promesa'
Curro, personatge de Xavi Lock, totalment desesperat davant la desaparició de l'Àngela
Curro, personatge de Xavi Lock, totalment desesperat davant la desaparició de l’Àngela. Aquest dimecres 3 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l’Àngela havia desaparegut i tothom es va mobilitzar per saber on podia ser la noia. Cristóbal va dirigir la recerca pels terrenys, però va prendre una decisió dràstica respecte a Curro: va apartar el lacai de les tasques de rastreig. L’estranya reconciliació entre Toño i Simona va enterbolir la relació del jove amb Enora, que va exigir més sinceritat per part seva.
La resposta dels nobles no va trigar a arribar i es van negar a negociar res, cosa que va portar els Luján a una posició delicada. Catalina es va tornar més radical i l’Alonso va accedir a intentar parlar amb el baró de Valladares. Curro, inquiet pel destí de l’Àngela, es va enfrontar a Lorenzo, que va negar tenir res a veure amb la desaparició de la noia. Tanmateix, el capità no ho va negar de la mateixa manera davant les preguntes de la Leocadia.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', l’Àngela no apareix, però la confessió de Lorenzo ho canvia tot i posa la Leocadia entre l’espasa i la paret. Convèncer el baró de Valladares és un impossible i, un cop més, l’Alonso es veu obligat a anar fins al palau del noble per buscar un acord desesperat. Toño i Enora no es posen d’acord: a ella no li agrada que només fes les paus amb la seva mare per ella.
Curro, personatge de Xavi Lock, totalment desesperat, intenta convèncer en Cristóbal que ell trobarà l’Àngela abans si li deixa organitzar la recerca. Malgrat la negativa del majordom, en Curro no pensa quedar-se de braços plegats. La María Fernández sap què significa estar desapareguda i per això té la gran idea d’anar a buscar l’Àngela a la cova on ella va estar segrestada.
