La petició que rep Isabel Serrano fa un gir de 180º a tota 'La Promesa'
Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, no dona crèdit a la petició de Lorenzo
Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, no dona crèdit a la petició de Lorenzo. Aquest dijous 4 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Ángela no va aparèixer, però la confessió de Lorenzo ho va canviar tot i va posar Leocadia entre l'espasa i la paret. Convèncer el baró de Valladares va ser impossible i, una vegada més, Alonso es va veure obligat a anar fins al palau del noble per buscar un acord desesperat. Toño i Enora no es van posar d'acord: a ella no li va agradar que només hagués fet les paus amb la seva mare per ella.
Curro, totalment desesperat, va intentar convèncer Cristóbal que ell trobaria Ángela abans si li deixava organitzar la recerca. Tot i la negativa del majordom, Curro no va pensar quedar-se de braços plegats. María Fernández sabia què significava estar desapareguda i per això va tenir la gran idea d’anar a buscar Ángela a la cova on ella va estar segrestada.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promediar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', Martina i Jacobo intenten convèncer el baró de Valladares de parlar amb la resta de nobles, però el seu menyspreu cap a Catalina ho espatlla tot. En tornar, Alonso s’assabenta del que ha passat i Catalina escolta els insults que el baró de Valladares va proferir contra ella. Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, no dona crèdit a la petició de Lorenzo i exigeix que accepti els diners que li ha ofert.
Toño, encoratjat per Manuel i Enora, fa un nou pas cap a la reconciliació amb Simona. La Vera tem les represàlies del seu pare si Federico la traeix, però aquest ve a veure-la, tot i que Lope dubta si permetre-ho. Finalment, Curro pren el comandament de la recerca d’Ángela, gràcies a la intervenció de Petra i Pía. Cristóbal se sent desplaçat i sospita que podria ser el pare d’Ángela.
