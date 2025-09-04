Jarro de agua fría para Carmen Asecas tras una inesperada traición en 'La Promesa'

Catalina, personaje de Carmen Asecas en 'La Promesa', comparte lo que escuchó con Adriano. Este viernes 5 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Martina y Jacobo intentaron convencer al barón de Valladares de hablar con los nobles, pero su desprecio hacia Catalina lo arruinó todo. A su regreso, Alonso se enteró de lo ocurrido y Catalina escuchó los insultos que el barón de Valladares profirió contra ella. Leocadia, personaje de Isabel Serrano, no dio crédito a la petición de Lorenzo y exigió que aceptara el dinero que le había ofrecido.

Toño, alentado por Manuel y Enora, dio un nuevo paso hacia la reconciliación con Simona. Vera temió las represalias de su padre si Federico la traicionaba, pero este vino a verla, aunque Lope dudó si permitirlo. Finalmente, Curro tomó el mando de la búsqueda de Ángela, gracias a la intervención de Petra y Pía. Cristóbal se sintió desplazado y sospechó que podría ser el padre de Ángela.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Federico vuelve y una charla con Vera sirve para poner patas arriba todo lo que la doncella pensaba sobre su familia. Catalina, personaje de Carmen Asecas, comparte lo que escuchó de Martina y Jacobo con Adriano, pero él no se posiciona a su favor, precisamente. Los buscadores encuentran una prenda de Ángela, lo que podría suponer una prueba de que la señorita está viva.

Viva permanece la ilusión de Manuel tras vender su parte de la empresa, pero Toño sigue sin entender por qué lo ha hecho. Manuel ha intervenido a favor de Pía y Ricardo respecto al ultimátum de Cristóbal y el mayordomo ya sabe que no puede despedir a ninguno. Sin embargo, eso no impide que tome una decisión casi igual de terrible para ellos.