Gerra d'aigua freda per a Manuel Regueiro després d'un últim enfrontament a 'La Promesa'
L'actuació d'Alonso, personatge de Manuel Regueiro a 'La Promesa', en els seus negocis provoca un desacord amb Manuel
La intervenció d'Alonso, personatge de Manuel Regueiro, en els seus negocis provoca un nou desacord amb Manuel. Aquest dimecres 20 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la detenció de Lorenzo va submergir la família en una barreja de preocupació i alleujament. Aleshores, en Curro va confessar a Lope, Vera i Pía que va ser ell qui va acusar el capità després de trobar uns documents incriminatoris. Leocadia, poc convençuda davant la proposta de Manuel per treure-la del negoci, va ajornar la seva decisió. Després de saber la intenció de Martina d'abandonar 'La Promesa', Manuel es va enfrontar al seu pare de manera tan vehement que fins i tot va arribar a perdre-li el respecte.
Vera va recuperar la il·lusió per veure el seu germà i va esperar amb ànsia la resposta a la carta que va escriure Lope, però Teresa li va advertir que alguna cosa podria sortir malament. Ricardo va consultar amb Samuel la possibilitat d'anul·lar el seu matrimoni amb Ana, i Pía va aconseguir una informació del carter de Luján que va confirmar les seves sospites sobre la carta de Cristóbal que ella va recollir. Àngela i Curro, feliços per l'èxit del seu pla, es van deixar portar per la passió.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', l'amor entre Curro i Àngela s'enlaira, mentre ell assumeix de manera dolorosa que una etapa de la seva vida arriba al final. Continua l'enfrontament entre Martina i Catalina i Alonso intenta buscar solucions en aliats inesperats. Del tot inesperada serà la visita que rebrà Vera, que continua esperant amb il·lusió alguna notícia del seu germà.
Manuel continua esperant notícies de Leocadia i la seva decisió de vendre o no. La intervenció d'Alonso, personatge de Manuel Regueiro, provoca un nou desacord entre pare i fill. Sense remei es troba Ricardo, que es veu obligat a explicar a Pía com de complicat ho té per demanar la nul·litat matrimonial amb Ana.
