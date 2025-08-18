Xavi Lock rep la millor de les notícies sobre el seu futur a 'La Promesa'
Àngela i Curro, personatge de Xavi Lock, feliços per l'èxit del seu pla, es deixen portar per la passió a 'La Promesa'
Àngela i Curro, personatge de Xavi Lock, feliços per l'èxit del seu pla, es deixen portar per la passió. Aquest dimarts 19 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l'arribada dels militars al palau va ser un terratrèmol i Lorenzo no va tenir cap altra opció: es va haver d'enfrontar a la justícia. L'enfrontament entre Catalina i Martina no va cessar, fins al punt que la segona es va veure obligada a prendre una decisió dràstica. Dràstica va ser la decisió de Manuel pel que fa a la seva empresa: Leocadia no tenia cabuda en els seus plans de futur.
El futur de Samuel pintava lluny de 'La Promesa', però la intervenció de Toño va aconseguir que Cristóbal es replantegés la seva decisió. Toño i Enora van prendre la decisió de comunicar a Manuel que eren parella oficialment, però la reacció d'ell els va deixar glaçats.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', la detenció de Lorenzo ha submergit la família en una barreja de preocupació i alleujament. Ara, Curro confessa a Lope, Vera i Pía que va ser ell qui va acusar el capità després de trobar uns documents incriminatoris. Leocadia, poc convençuda davant la proposta de Manuel per treure-la del negoci, ajorna la seva decisió. Després d'assabentar-se de la intenció de Martina d'abandonar 'La Promesa', Manuel s'enfronta al seu pare de manera tan vehement que fins i tot arriba a perdre-li el respecte.
Vera ha recuperat la il·lusió per veure el seu germà i espera amb ànsia la resposta a la carta que va escriure Lope, però Teresa l'adverteix que alguna cosa podria sortir malament. Ricardo consulta amb Samuel la possibilitat d'anul·lar el seu matrimoni amb Ana, i Pía ha aconseguit una informació del carter de Luján que confirma les seves sospites sobre la carta de Cristóbal que ella va recollir. Àngela i Curro, personatge de Xavi Lock, feliços per l'èxit del seu pla, es deixen portar per la passió.
