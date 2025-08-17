La dràstica decisió d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° a 'La Promesa'
Decisió dràstica de Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pel que fa a la seva empresa
Decisió dràstica de Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pel que fa a la seva empresa. Aquest dilluns 18 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va lidiar amb la incertesa sobre la seva empresa i l'ambigüitat de Leocadia, mentre observava amb cert recel la felicitat de Toño i Enora. Vera i Lope van traçar un pla arriscat per contactar amb el germà d'ella i van decidir enviar-li una carta.
Samuel va tornar a generar divisió entre els criats i Cristóbal, però Toño i Petra van defensar el seu valor amb fermesa. Martina va rebre el baró de Valladares, que va assegurar que volia parlar amb ella del conflicte. Curro va delatar Lorenzo davant el coronel Fuentes, desencadenant una cadena d'esdeveniments que va culminar amb la detenció del capità davant la família.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', l'arribada dels militars al palau és un terratrèmol i Lorenzo no té cap altra opció: ha d'afrontar la justícia. L'enfrontament entre Catalina i Martina no cessa, fins al punt que la segona es veu obligada a prendre una decisió dràstica. Dràstica serà la decisió de Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pel que fa a la seva empresa: Leocadia no té cabuda en els seus plans de futur.
El futur de Samuel pinta lluny de 'La Promesa', però la intervenció de Toño fa que Cristóbal es replantegi la seva decisió. Toño i Enora prenen la decisió de comunicar a Manuel que són parella oficialment, però la reacció d'ell els deixa glaçats.
