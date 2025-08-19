Jarro de agua fría para Manuel Regueiro tras un último enfrentamiento en 'La Promesa'

La intervención de Alonso, personaje de Manuel Regueiro, en sus negocios provoca un nuevo desencuentro con Manuel. Este miércoles 20 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', la detención de Lorenzo sumió a la familia en una mezcla de preocupación y alivio. Entonces, Curro confesó a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios. Leocadia, poco convencida ante la propuesta de Manuel para sacarla del negocio, pospuso su decisión. Tras enterarse de la intención de Martina de abandonar 'La Promesa', Manuel se enfrentó a su padre de forma tan vehemente que incluso llegó a perderle el respeto.

Vera recuperó la ilusión por ver a su hermano y esperó ansiosa la respuesta a la carta que escribió Lope, pero Teresa le advirtió de que algo podría salir mal. Ricardo consultó con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana, y Pía consiguió una información del cartero de Luján que confirmó sus sospechas sobre la carta de Cristóbal que ella recogió. Ángela y Curro, felices por el éxito de su plan, se dejaron llevar por la pasión.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', el amor entre Curro y Ángela se dispara, mientras él asume de manera dolorosa que una etapa de su vida llega a su fin. Continúa el enfrentamiento entre Martina y Catalina y Alonso intenta buscar soluciones en aliados inesperados. Del todo inesperada será la visita que reciba Vera, que sigue aguardando con ilusión alguna noticia de su hermano.

Manuel sigue esperando noticias de Leocadia y su decisión de vender o no. La intervención de Alonso, personaje de Manuel Regueiro, provoca un nuevo desencuentro entre padre e hijo. Sin un remedio se encuentra Ricardo, que se ve obligado a contarle a Pía lo complicado que lo tiene para pedir la nulidad matrimonial con Ana.