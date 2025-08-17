TVE diu adeu a 'La Piràmide' i confirma el seu substitut per a la setmana vinent
TVE ha confirmat que 'La Piràmide' no tornarà a la seva graella després de les seves males audiències
TVE ha decidit cancel·lar l'emissió de 'La Piràmide', el concurs d'Itziar Miranda, després que les seves primeres entregues no hagin assolit els resultats esperats. Amb una mitjana del 5,6% de quota de pantalla i tot just 376.000 espectadors per capítol, TVE ha optat per suspendre la gravació de nous programes. De fet, el concurs ha cancel·lat la participació de diversos famosos que ja havien confirmat la seva presència.
Tot i que la cadena disposa d'altres 20 episodis a punt per emetre, encara no s'ha precisat quan ni com s'incorporaran a la programació. Aquesta mateixa setmana, 'La Piràmide' ha desaparegut de l'horari de tarda, mesura que es repetirà la propera setmana. Fins i tot les reposicions previstes a La 2 han estat eliminades, una decisió que evidencia l'intent de RTVE per no perdre més audiència.
Recordem que 'La Piràmide' és un joc d'associació de paraules en què tres concursants compten amb l'ajuda d'un personatge conegut per sumar el màxim nombre d'encerts. Les tres parelles competeixen, en una fase contrarellotge, per superar la fase classificatòria i arribar a la "Piràmide Final", a la qual només pot arribar una parella, i 100.000€ de premi. Mantenir els nervis a ratlla i la destresa per descriure i jugar amb les paraules és fonamental per no ser eliminat d'aquest game show.
En el seu lloc, TVE reforçarà la franja de tarda amb 'Malas lenguas', que s'emetrà juntament amb les sèries 'Valle Salvaje', 'La Promesa' i 'Aquí la Tierra'. Després del comiat d'Aida Bao, Jesús Cintora reprendrà la conducció del magazín polític, espai que ha mantingut bons resultats per a la cadena. I és que 'Malas lenguas' ha millorat els seus resultats a la franja de migdia, arribant al 10% de quota, tot i que en el seu segon tram tot just s'ha mogut al voltant del 6% de quota de pantalla.
El nou esquema d'emissió situarà la primera part de 'Malas lenguas' a La 1 de 15.55h a 17.20h. Posteriorment, la segona part es podrà seguir a La 1 i La 2 entre les 19.20h i les 20.30h. A partir d'aquest moment, el programa continuarà exclusivament a La 2, alliberant la franja principal per a 'Aquí la Tierra'.
