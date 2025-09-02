Jarro de agua fría para Xavi Lock tras una importante desaparición en 'La Promesa'

Curro, personaje de Xavi Lock, totalmente desesperado ante la desaparición de Ángela. Este miércoles 3 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Ángela había desaparecido y todo el mundo se movilizó para saber dónde podía estar la muchacha. Cristóbal dirigió la búsqueda por los terrenos, pero tomó una decisión drástica respecto a Curro: apartó al lacayo de las labores de rastreo. La extraña reconciliación entre Toño y Simona enturbió la relación del joven con Enora, que exigió mayor sinceridad por parte de él.

La respuesta de los nobles no tardó en llegar y se negaron a negociar nada, lo que llevó a los Luján a una posición delicada. Catalina se volvió más radical y Alonso accedió a intentar hablar con el barón de Valladares. Curro, inquieto por el destino de Ángela, se enfrentó a Lorenzo, que negó tener nada que ver con la desaparición de la muchacha. Sin embargo, el capitán no lo negó de la misma manera ante las preguntas de Leocadia.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Ángela no aparece, pero la confesión de Lorenzo lo cambia todo y pone a Leocadia entre la espada y la pared. Convencer al barón de Valladares es un imposible y, una vez más, Alonso se ve obligado a ir hasta el palacio del noble para buscar un acuerdo a la desesperada. Toño y Enora no se ponen de acuerdo: a ella no le gusta que solo hiciera las paces con su madre por ella.

Curro, personaje de Xavi Lock, totalmente desesperado, intenta convencer a Cristóbal de que él encontrará a Ángela antes si le deja organizar la búsqueda. A pesar de la negativa del mayordomo, Curro no piensa quedarse de brazos cruzados. María Fernández sabe qué significa estar desaparecida y por eso tiene la tremenda idea de ir a buscar a Ángela a la cueva donde ella estuvo secuestrada.