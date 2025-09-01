Preocupació per Marta Costa després de la seva inesperada desaparició a 'La Promesa'
L'Àngela, personatge de Marta Costa, ha desaparegut a 'La Promesa'
Àngela, personatge de Marta Costa, ha desaparegut. Aquest dimarts 2 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', els Luján van ser conscients que no tenien cap altra alternativa que acceptar la proposta del baró, però això no va ser suficient. El conflicte entre en Curro i en Lorenzo va empitjorar, cosa que va fer saltar pels aires els plans del noi amb l’Àngela: va anar de seguida a comprar el seu bitllet per a Suïssa. En Manuel va prendre una decisió respecte a vendre o no la seva part del negoci de motors d’avió a en Pedro Farré.
La decisió de qui conservaria la seva feina, la Pía o en Ricardo, no es va allargar més en el temps. I és que una intervenció inesperada va posar en escac l’ultimàtum d’en Cristóbal. Al majordom se li va obrir un altre front quan algú amb poder li va advertir del perill que comportava, ni més ni menys, la Pía.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d’un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', l’Àngela, personatge de Marta Costa, ha desaparegut i tothom es mobilitza per saber on pot ser la noia. En Cristóbal dirigeix la recerca pels terrenys, però pren una decisió dràstica respecte a en Curro: aparta el lacai de les tasques de rastreig. La reconciliació estranya entre en Toño i la Simona enterboleix la relació del jove amb l’Enora, que li exigeix més sinceritat.
La resposta dels nobles no triga a arribar i es neguen a negociar res, cosa que porta els Luján a una posició delicada. La Catalina es torna més radical i l’Alonso accedeix a intentar parlar amb el baró de Valladares. En Curro, inquiet pel destí de l’Àngela, s’enfronta a en Lorenzo, que nega tenir res a veure amb la desaparició de la noia. Tanmateix, el capità no ho nega de la mateixa manera davant les preguntes de la Leocadia.
Més notícies: