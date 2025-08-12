La inesperada reflexió d'Iker Jiménez sobre els seus enemics durant les seves vacances
Iker Jiménez ha reflexionat sobre les crítiques i els enemics de la seva feina
Lluny de fugir de la confrontació, Iker Jiménez sembla alimentar-se'n. El presentador de 'Cuarto Milenio' ha utilitzat la seva newsletter per reflexionar sobre el paper que han tingut els seus detractors en la seva vida professional. I ho ha fet rescatant unes paraules de Camilo José Cela que, segons ell, continuen tenint un valor inqüestionable: "Als meus enemics, que tant m'han ajudat en la meva carrera".
Per a Iker Jiménez, les crítiques són més que un obstacle: són un motor. "Els teus enemics, o aquells que es creuen enemics teus, són una font inesgotable de saviesa i aprenentatge. No ho oblidis mai. Jo ho he seguit al peu de la lletra. T'ensenyen, t'ajuden, et fan créixer. T'obliguen a no adormir-te", afirma, recordant episodis com l'onada de crítiques que va rebre durant la DANA que va afectar la Comunitat Valenciana.
"Has d'aprendre a apreciar-los: t'avisen de defectes i coses que un pot polir. De vegades et reafirmen que estàs fent bé les coses", explica Iker Jiménez. Per això, afegeix, "si tothom t'aplaudeix, alguna cosa falla".
L'agraïment del presentador cap a aquests “enemics” és fins i tot personal: "Intueixo que no em creuríeu, però tot el que m'han intentat fer m'ha servit com a incentiu. M'he adonat de grans coses (virtuts i errors propis) pels qui es creien enemics. Pocs oracles són tan precisos com un bon enemic".
En la seva opinió, el més savi és integrar-los a la vida com una presència útil: "Per això no cal amargar-se. No cal enfadar-se amb ells, cal mantenir-los com a fonts inesgotables de saviesa. Aprendre a no ser com ells és un art".
D'aquesta manera, lluny de veure-ho com una cosa completament negativa, creu que fins i tot li han donat visibilitat: "En el seu odi catapulten algú sense ser-ne conscients. L'enemic odia cegament i l'actitud correcta amb ells és a l'inrevés. És d'atenció, d'admiració gairebé".
"M'és igual que siguis comptable, forner, mecànic o influencer. Tindràs amics i enemics. No menyspreïs els segons. La clau és la perspectiva. Observa l'enemic i aprèn d'ell. Mira el seu mirall per treure el millor del senyal que t'envia sense voler-ho. I celebra tenir-ne de variats i bons. Són professors en l'èxit", conclou Iker Jiménez.
