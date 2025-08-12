La inesperada reflexión de Iker Jiménez sobre sus enemigos durante sus vacaciones

Lejos de huir de la confrontación, Iker Jiménez parece alimentarse de ella. El presentador de 'Cuarto Milenio' ha utilizado su newsletter para reflexionar sobre el papel que han jugado sus detractores en su vida profesional. Y lo ha hecho rescatando unas palabras de Camilo José Cela que, según él, siguen teniendo un valor incuestionable: "A mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera".

Para Iker Jiménez, las críticas son más que un obstáculo: son un motor. "Tus enemigos, o quienes se crean enemigos tuyos, son una fuente inagotable de sabiduría y aprendizaje. Nunca lo olvides. Yo lo he llevado a rajatabla. Te enseñan, te ayudan, te hacen crecer. Te obligan a no dormirte", afirma, recordando episodios como la oleada de críticas que recibió durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.

"Tienes que aprender a apreciarlos: te avisan de defectos y cosas que uno pude pulir. A veces te reafirman en que estás haciendo bien las cosas", explica Iker Jiménez. Por eso, añade, "si todos te aplauden, algo falla".

La gratitud del presentador hacia esos “enemigos” es incluso personal: "Intuyo que no me creeríais, pero todo lo que me han intentado hacer me ha servido como acicate. Me he dado cuenta de grandes cosas (virtudes y errores propios) por los que se creían enemigos. Pocos oráculos son tan precisos como un buen enemigo".

En su opinión, lo más sabio es integrarlos en la vida como una presencia útil: "Por eso no hay que amargarse. No hay que enfadarse con ellos, hay que mantenerlos como inagotables fuentes de sabiduría. Aprender a no ser como ellos es un arte".

De este modo, lejos de verlo como algo completamente negativo, cree que incluso le han dado visibilidad: "En su odio catapultan a uno sin ser consciente de ello. El enemigo odia ciegamente y la actitud correcta con ellos es al revés. Es de atención, de admiración casi".

"Me da igual que seas contable, panadero, mecánico o influencer. Tendrás amigos y enemigos. No desprecies a los segundos. La clave es la perspectiva. Observa al enemigo y aprende de él. Mira su espejo para sacar lo mejor de la señal que te manda sin él quererlo. Y celebra tenerlos variados y buenos. Son profesores en el éxito", concluye Iker Jiménez.