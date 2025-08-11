Preocupació a 'El diari d'estiu' després de la caiguda en directe d'una convidada
Cristina Lasvignes va haver d'aturar 'El diari d'estiu' després d'una caiguda en directe
En l'emissió de dilluns 11 d'agost de 'El diario de verano', el que prometia ser un retrobament emotiu va acabar com un dels moments més comentats de la tarda. Cristina Lasvignes, que substitueix Jorge Javier Vázquez, va haver de deixar de banda el guió per atendre d'urgència una de les convidades. Es tracta de Mari, mare de la protagonista de la segona història del dia.
La tarda havia començat amb la promesa d'un testimoni intens. Una jove, antiga participant de 'Hermano Mayor' de Cuatro, s'havia posat en contacte amb 'El diario de verano' per compartir amb l'audiència el seu passat ple de conflictes familiars. El moment central arribaria amb l'entrada de la seva mare, que desconeixia que la seva filla Sheila li tenia preparat un missatge de perdó i gratitud.
Mari travessava una de les portes del plató quan, de manera sobtada, va ensopegar i va acabar de genolls a terra. "Estàs bé? Estàs bé, Mari?", va preguntar immediatament Cristina Lasvignes, acostant-se per ajudar-la. Amb una incomoditat evident, la dona va respondre: "Jo sabia que em cauria".
La presentadora de 'El diario de verano' va insistir a donar-li suport mentre l'ajudava a aixecar-se: "Agarra't, si us plau! Agarra't!". Un cop asseguda, Mari, encara una mica avergonyida pel que havia passat en directe, va comentar: "Mare meva, ho sento!".
Lluny de donar importància a l'incident, Cristina Lasvignes va replicar amb fermesa i afecte: "Has dit 'ho sento'? Per Déu, tot el contrari! Aquí l'important és que tu estiguis bé. No vull que entris ja patint, perquè, a més, no és la intenció d'aquesta tarda".
Després de recuperar la calma, 'El diario de verano' va reprendre el seu curs perquè Mari pogués escoltar. Ja des del sofà, les paraules esperades de la seva filla, que van culminar amb una disculpa pública pels errors del passat.
En audiències, sense Jorge Javier Vázquez, 'El diario de verano' no ha aconseguit destacar excessivament en audiències. El programa de Cristina Lasvignes es mou al voltant del 9% de quota de pantalla, tot i que té assegurada la seva continuïtat al setembre.
