La inesperada confessió de Pepa Romero sobre el seu sou a 'YAS Estiu' a Antena 3
En una entrevista amb Agustín Bravo, Pepa Romero s'ha pronunciat sobre el seu sou com a presentadora
A la darrera emissió de 'YAS Verano', la conversa entre Pepa Romero i Agustín Bravo va derivar en un debat inesperat sobre el seu sou. El veterà presentador, antic concursant de 'Supervivientes', actualment protagonitza juntament amb Andoni Ferreño l'obra còmica "Se alquila". És per això que Agustín Bravo va acudir a 'YAS Verano' per repassar la seva trajectòria professional, però abans d'entrar en matèria va voler dedicar unes paraules a la periodista.
"Tothom t'estima, ets millor persona que la Heidi", va deixar anar en directe a Antena 3 Agustín Bravo. Pepa Romero, visiblement agraïda, va somriure davant l'elogi. Tanmateix, el convidat va anar un pas més enllà i va comentar que la presentadora "entrega a casa seva tot el que guanya".
Va ser llavors quan, sense embuts, Pepa Romero va replicar sobre el seu sou: "Jo guanyo molt pocs diners", una afirmació que va deixar sorprès el seu convidat. "Va, home! T'ho estàs emportant net", va respondre Agustín Bravo incrèdul. Però Pepa Romero va mantenir la seva postura, arribant a convidar-lo a preguntar al director de 'YAS Verano' o fins i tot a ensenyar-li el seu contracte perquè comprovés la xifra real.
En un moment distès, la periodista va comparar la seva situació amb la de la televisió de fa dècades: "Això no és com a la teva època, que guanyàveu una fortuna". Agustín Bravo, que va ser un dels presentadors més populars dels 90, va recordar que va arribar a treballar en aquell mateix plató i va confessar que "no va guanyar una fortuna, però més diners que ara segur".
D'aquesta manera, Agustín Bravo ha animat Pepa Romero a que li demani a Sonsoles Ónega un augment de sou quan torni de les seves vacances.
En audiències, aquest dilluns 11 d'agost,'Y ahora Sonsoles' ha liderat la seva franja amb un 10,2% i 739.000 espectadors des d'Antena 3. Ha pogut contra les ofertes de Telecinco, que ha punxat amb 'Tardear' (7,3% i 581.000) i 'El diario de verano' (9,4% i 636.000). Tanmateix, no ha pogut amb les sèries 'Valle Salvaje' (10,7% i 819.000) i 'La Promesa' (12,3% i 867.000), encara que sí amb 'Malas Lenguas' a la seva segona franja, que ha marcat un 6,5% i 431.000 a La 1.
Més notícies: