L'infern de Jorge Javier Vázquez després d'un deute milionari amb Hisenda
Es revelen els problemes econòmics que ha arrossegat Jorge Javier Vázquez durant anys
Amb una carrera plena de programes d'èxit i el suport de milions d'espectadors, Jorge Javier Vázquez semblava inqüestionable. Tanmateix, rere la façana d'èxit s'hi amagava un problema que va marcar la seva vida personal i professional durant més d'una dècada: un conflicte milionari amb l'Agència Tributària.
L'any 2011, Jorge Javier Vázquez va rebre un cop: Hisenda li reclamava 796.928,81 euros per suposades irregularitats fiscals comeses els anys 2005, 2006 i 2007. Segons l'organisme, el comunicador havia facturat els seus treballs a través de la seva empresa, Jorge Javier SL, tributant al 25% en l'Impost de Societats en lloc de fer-ho com a persona física, on el tipus a la Comunitat de Madrid pot arribar al 48%.
La disputa judicial es va allargar gairebé una dècada. Finalment, el 2020, l'Audiència Nacional va donar la raó a Hisenda, desestimant el recurs del presentador i concloent que "va incomplir de manera conscient la normativa reguladora de l'IRPF". Tot i així, Jorge Javier Vázquez no es va donar per vençut, assegurant que "no deu res" i que les sancions "estan recorregudes al Tribunal Suprem".
El cop no va ser només econòmic, ja que, tal com va relatar a 'Sálvame', l'estrès va afectar el seu entorn més proper. "Vaig entrar en una dinàmica de bucle, de passar-ho malament, de preocupacions... que a les dues setmanes patapam", recordant que el seu cunyat i administrador va patir un ictus poc després d'esclatar el problema.
Al seu llibre "La vida iba en serio", no va dubtar a reconèixer la magnitud del sotrac: "Vaig estar molt a prop de la fallida. No sabia com sortir d'aquella espiral de la qual em sentia atrapat, però va ser un procés d'aprenentatge del qual, tot i que no me'n sento orgullós, em va ensenyar moltes lliçons".
"Vaig viure al límit, sense pensar en les conseqüències. Em vaig deixar portar per la voràgine de la fama i els diners, i al final, això em va passar factura. No em vaig adonar de fins a quin punt estava hipotecant el meu futur", va afegir.
Jorge Javier Vázquez també va parlar d'un autèntic tancament mental: "Era com si estigués atrapat en una bombolla, una que havia creat jo mateix. No podia sortir del deute, no podia deixar de pensar en els diners i això m'estava matant per dins. La meva vida estava completament dominada per això".
Amb el pas dels anys, el presentador ha aconseguit sanejar en gran part els seus comptes. El 2019, Jorge Javier SL va ingressar 1.588.392 euros, tot i que va tancar l'exercici amb pèrdues de 20.101 euros. Malgrat això, el deute a curt termini va descendir dràsticament, de 37.213 a 3.242, i l'empresa ja no registrava obligacions a llarg termini.
Més notícies: