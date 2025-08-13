Gloria Camila sentencia Kiko Jiménez i Sofía Suescun després del que s'ha revelat a 'Tardear'
Gloria Camila reacciona a 'Tardear' a les revelacions de Cristian Suescun sobre les bromes telefòniques a Ortega Cano
La tensió entre Gloria Camila i la família Suescun ha tornat a sortir a la palestra. Durant l'última emissió de 'Tardear', la filla de José Ortega Cano va reaccionar a les recents declaracions de Cristian Suescun. Aquest ha confessat que tant ell com Sofía Suescun i Kiko Jiménez van participar en trucades telefòniques de matinada per burlar-se del seu pare.
"Per Cap d'Any em feien trucar a Ortega Cano per riure'ns d'ell", va reconèixer Cristian Suescun, que a més ha qualificat Kiko de "montajista i s'aprofita de totes les dones". Aquestes revelacions arriben després que el germà de la influencer s'aliés públicament amb la seva mare, Maite Galdeano, en el seu enfrontament amb la parella.
Tot i que Gloria Camila admet que la confessió li dona la raó, no amaga el seu enuig pel temps que ha passat.
"M'alegro que en Cristian, temps després, confirmi el que jo en el seu moment vaig dir a les meves xarxes socials, i ho vaig dir perquè una vegada se'ls va oblidar posar el número ocult. Van ser una mica maldestres i vam descobrir qui eren els que trucaven a les dues o les tres de la matinada", afirma.
Per a Gloria Camila, aquell episodi va ser clarament un "assetjament", però el que més li molesta és que en Cristian, en el seu moment, també hi participés. "Que en Cristian, ara, em vingui a donar la raó temps després d'haver-se'n rigut també juntament amb ells, de mi, no em serveix de res", sentenciava. Segons la col·laboradora de 'Tardear', en aquelles trucades Sofía Suescun i Kiko Jiménez "parlaven, xiuxiuejaven, cridaven, cantaven..."
Belén Rodríguez va intentar suavitzar la versió de Gloria Camila suggerint que no totes les trucades havien de ser de la parella. "Que en Cristian denunciï això quan ell mateix hi ha participat, se li hauria de caure la cara de vergonya", va sentenciar.
I quan un altre col·laborador li va comentar que podria haver denunciat, ella va deixar clar que "està tot judicialitzat". D'aquesta manera, Gloria Camila va confirmar que manté un litigi amb la seva exparella, tot i que va evitar entrar en detalls: "Tot cau pel seu propi pes. El karma existeix i encara que trigui una mica, de vegades, arriba"
