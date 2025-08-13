Miriam Moreno es pronuncia sobre com és treballar amb Adela González a 'Mañaners'
La presentadora Miriam Moreno ha valorat la seva etapa al capdavant de 'Mañaneros', ara amb Adela González
A 'Mañaneros 360' han canviat moltes coses en els darrers mesos, però hi ha una cara que ha romàs ferma davant de les càmeres: Miriam Moreno. Copresentadora del matinal de La 1 des de la seva estrena el 2023, la periodista ha viscut de prop l'evolució del programa, des dels seus inicis fins a l'etapa actual amb Adela González.
L'arribada d'Adela González al setembre, després de la sortida de Jaime Cantizano, va coincidir amb una reformulació que Miriam Moreno ha afrontat amb entusiasme. "Estem molt contents amb el suport de l'audiència. Significa que estem fent bé la nostra feina i assegura la continuïtat de l'equip contractat", ha assegurat en una entrevista amb Diez Minutos.
Un dels canvis ha estat la incorporació de més espai per a la política i l'actualitat amb Javier Ruiz: "Feia molt que no la tocava, està sent informativament trepidant. Continuo aprenent cada dia i això és apassionant. Tot i que trobo a faltar els companys que han passat per les etapes anteriors, com en Marc Santandreu, amb qui vam començar copresentant junts".
Però no tot ha estat sumar, ja que 'Mañaneros' va prescindir de la secció de cor, cosa que va suposar l'acomiadament de col·laboradors com Lydia Lozano, María Eugenia Yagüe o Alba Carrillo. Miriam Moreno reconeix que ha sentit l'absència d'aquest equip: "Trobo a faltar els especialistes de cor. La família que havíem format".
Tot i aquests ajustos, la periodista entén que els canvis formen part del procés televisiu: "Sempre s'intenta canviar per bé. Si els que prenen les decisions consideren que cal fer modificacions, podem posar-les en dubte, tenim esperit crític, però al final és l'audiència qui decideix. I ara les dades són bones en aquest sentit".
Sobre la química amb Adela González, la seva companya de plató, Miriam Moreno no escatima elogis: "Genial. És una gran companya, molt generosa amb mi des del principi. Crec que ens cuidem mútuament i hi ha sintonia. No concebo una altra manera de treballar en equip".
La presentadora també ha volgut posar en valor les relacions humanes que es forgen darrere de les càmeres: "S'hi fan amics. Abans he esmentat en Marc i et podria donar una llista interminable de companys que ja són família".
"No parlo només de presentadors o reporters. El meu primer contacte en arribar a la tele són les noies i nois de maquillatge i perruqueria, també un gran suport en aquests dies en què arribes amb alguna preocupació personal", conclou.
Més notícies: