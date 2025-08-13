El infierno de Jorge Javier Vázquez tras una deuda millonaria con Hacienda

Con una carrera repleta de programas de éxito y el respaldo de millones de espectadores, Jorge Javier Vázquez parecía inquebrantable. Sin embargo, tras la fachada de éxito se escondía un problema que marcó su vida personal y profesional durante más de una década: un conflicto millonario con la Agencia Tributaria.

En 2011, Jorge Javier Vázquez recibió un golpe: Hacienda le reclamaba 796.928,81 euros por supuestas irregularidades fiscales cometidas en los años 2005, 2006 y 2007. Según el organismo, el comunicador había facturado sus trabajos a través de su empresa, Jorge Javier SL, tributando al 25% en el Impuesto de Sociedades en lugar de hacerlo como persona física, donde el tipo en la Comunidad de Madrid puede alcanzar el 48%.

La disputa judicial se alargó casi una década. Finalmente, en 2020, la Audiencia Nacional dio la razón a Hacienda, desestimando el recurso del presentador y concluyendo que "incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF". Aun así, Jorge Javier Vázquez no se dio por vencido, asegurando que "no debe nada" y que las sanciones "están recurridas en el Tribunal Supremo".

El golpe no fue solo económico, ya que, tal y como relató en 'Sálvame', el estrés afectó a su entorno más cercano. "Entré en una dinámica de bucle, de pasarlo mal, de preocupaciones... que a las dos semanas patapám", recordando que su cuñado y administrador sufrió un ictus poco después de estallar el problema.

En su libro "La vida iba en serio", no dudó en reconocer la magnitud del bache: "Estuve muy cerca de la quiebra. No sabía cómo salir de esa espiral de la que me sentía atrapado, pero fue un proceso de aprendizaje del que, aunque no me siento orgulloso, me enseñó muchas lecciones".

"Viví al límite, sin pensar en las consecuencias. Me dejé llevar por la vorágine de la fama y el dinero, y al final, eso me pasó factura. No me di cuenta de hasta qué punto estaba hipotecando mi futuro", añadió.

Jorge Javier Vázquez también habló de un auténtico encierro mental: "Era como si estuviera atrapado en una burbuja, una que había creado yo mismo. No podía salir de la deuda, no podía dejar de pensar en el dinero y eso me estaba matando por dentro. Mi vida estaba completamente dominada por eso".

Con el paso de los años, el presentador ha conseguido sanear en gran parte sus cuentas. En 2019, Jorge Javier SL ingresó 1.588.392 euros, aunque cerró el ejercicio con pérdidas de 20.101 euros. A pesar de ello, la deuda a corto plazo descendió drásticamente, de 37.213 a 3.242, y la empresa ya no registraba obligaciones a largo plazo.