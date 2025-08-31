Juan y Medio ja té data de retorn a 'La tarde, aquí i ahora' a Canal Sur
Després de les seves vacances, Juan y Medio es prepara per tornar a 'La tarde, aquí i ahora' a Canal Sur
El retorn de Juan y Medio ja té data a Canal Sur: el proper dilluns, 2 de setembre, el presentador andalús tornarà a posar-se al capdavant de 'La tarde, aquí y ahora'. Ho fa després d’un estiu en què Eva Ruiz i Pepe da Rosa han assumit la conducció de l’espai. El format, peça clau de les tardes de Canal Sur, s’ha consolidat durant anys com un programa de companyia per a la gent gran, amb l’objectiu de combatre la solitud.
D’aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva El Confi TV, Juan y Medio torna al seu format vespertí, 'La tarde, aquí y ahora', aquest dilluns, 2 de setembre, després de les seves vacances d’estiu. Recordem que en els darrers mesos el presentador s’ha absentat més de l’habitual en fitxar com a investigador de 'Mask Singer' a Antena 3.
El calendari juga a més a favor de la celebració: 'La tarde, aquí y ahora' complirà el proper 8 de setembre 16 anys d’emissió ininterrompuda. Una fita que el situa com un dels programes més veterans i reconeguts de la televisió autonòmica andalusa.
La temporada, però, no estarà exempta de desafiaments, ja que l’espai vespertí de Juan y Medio haurà de conviure amb un nou rival a la franja. Després de resistir en el passat la competència de 'Sálvame' o l’arribada d’Ana Rosa Quintana a les tardes, Canal Sur es prepara per mesurar forces amb 'El tiempo justo'. Es tracta del nou format de Joaquín Prat que debutarà a la graella de Mediaset en les properes setmanes, ja que encara no té data d’estrena anunciada.
Cal destacar que el dilluns 2 de setembre és el dia de retorn de la majoria de presentadors. També tornaran a ser en antena figures com Susanna Grisoo, Ana Terradillos, Sonsoles Ónega, Pablo Motos o El Gran Wyoming, que reprenen els seus programes després de l’aturada estival.
