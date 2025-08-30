La contundent decisió de Seyran que marca un gir de 180º a 'Una nova vida'
En el nou capítol de 'Una nova vida', en Ferit es desespera en saber que en Kazim s'ha endut la Seyran
Antena 3 emet aquest diumenge 31 d’agost, a les 22h, un nou capítol de ‘Una nova vida’.Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l’audiència a més de 120 països. ‘Una nova vida’, que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.
Recordem que, en el capítol anterior, Nükhet va amenaçar de casar-se com a venjança contra el seu fill per haver-se casat amb Suna. Ferit va voler treballar a l’empresa del seu avi i va portar alguns dissenys perquè els valoressin. Pelin es va mudar a la mansió, ja que Halis volia tenir el seu futur nét a prop.
Gülgün va demanar el divorci, però Halis s’hi va negar rotundament, així que ella va fer les maletes i se’n va anar. De camí a l’hotel, Orhan va ordenar que la deixessin tirada al mig de la carretera. Gülgün va estar desesperada i no va saber a qui recórrer, per la qual cosa va trucar a Seyran, que la va acollir a casa seva i Ferit va anar a recollir-la, tenint una nova trobada.
En audiències, ‘Una nova vida’ ha estat al top de ficció d’aquesta temporada. Ha estat la sèrie internacional més vista de la nit amb una mitjana de més d’un milió de seguidors de mitjana, juntament amb 2,6 milions d’espectadors únics i un 10,9% de quota de pantalla.
Què passarà al nou capítol de ‘Una nova vida’?
D’aquesta manera, al nou capítol de ‘Una nova vida’,Kazim segresta Seyran acompanyat d’un grup d’homes i la porten a una casa al mig del camp. En arribar, Kazim intenta convèncer la seva filla perquè ofereixi una entrevista a televisió parlant de la família Korhan. Ferit es desespera en saber que Kazim s’ha endut Seyran i acudeix a rescatar-la juntament amb Suna: surten de la mansió d’amagat i aconsegueixen alliberar-la.
Ferit porta Seyran a una de les seves cases i intenta rebaixar la tensió entre tots dos, però Seyran no aguanta més mentides ni patiment. Tots dos acaben discutint i retreient-se coses molt dures, fins que Ferit se’n va deixant-la sola. Aquesta situació fa que Seyran esclati i prengui una decisió que no deixarà indiferent ningú, sobretot els Korhan.
Paral·lelament, Orhan tem que Halis revisi els comptes de l’empresa i se’n desfaci d’ell. Així que demana a Ifakat que es facin tutors de Halis per treure-li tots els seus poders.
