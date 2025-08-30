Toni Salgado s'acomiada de 'Valle Salvaje' amb un missatge clar sobre el seu futur
Toni Salgado, personatge de Bernardo, ha parlat sobre la seva sortida de 'Valle Salvaje'
El recorregut de Bernardo a 'Valle Salvaje' ha estat un dels més intensos de la sèrie. Des de les seves primeres aparicions com a noble fins a la seva caiguda i redempció, el personatge interpretat per Toni Salgado va conquerir l'audiència amb una història de lluita, amor i segones oportunitats. No només va aconseguir recuperar el seu títol, també es va retrobar amb el gran amor de la seva vida i va segellar aquesta unió en un dels casaments més recordats pels seguidors.
Tanmateix, encara queden incògnites obertes i Toni Salgado reconeix que encara hi ha moltes capes per descobrir en el seu personatge: "Pel poc que sabem del passat de Bernardo, aquí hi ha alguna cosa: Què va fer que deixés la Mercedes? Per què va perdre el seu ducat? Què queda d'aquest passat encara dins de Bernardo?". Per ara, el duc de Miramar parteix cap a Milà a la recerca de prosperitat, tot i que amb comptes pendents que podrien fer-lo tornar.
Després de la seva última jornada de rodatge a 'Valle Salvaje', l'actor va confessar estar emocionat per aquesta etapa: "Per una banda em sento cansat, perquè ha estat un periple força intens. I la veritat, molt content d'haver-me trobat amb aquesta gent tan meravellosa amb qui he treballat i que m'han cuidat moltíssim. M'han estimat moltíssim i m'ho he passat molt bé".
Toni Salgado també va valorar l'oportunitat de mostrar una faceta diferent en Bernardo: "A mi normalment em solen donar personatges dolents: assassins, amb una certa agressivitat, rictus seriós... aquí també ho tinc, però el personatge és molt noble, amb sentiments, molt vulnerable de vegades. Aquests matisos són molt agradables", ha explicat.
Si Bernardo es caracteritzava per la seva seriositat, el seu intèrpret és tot el contrari: "A mi el que m'agrada és riure tot el dia, que hi hagi grup, que ens coneguem bé i que hi hagi rialles. Per mi és el 70% de la feina, perquè fins i tot arribes al set més relaxat i el teu físic respon amb més tranquil·litat"
El vincle amb els seus companys ha marcat la seva feina a 'Valle Salvaje': "Em quedo amb la sensació de proximitat que vaig aconseguir amb en Julen[Katzy, que interpreta Leonardo]. Una cosa de germanor, de paternitat, que t'emportes de les seqüències a casa. Amb la Miren[Arrieta, Mercedes a la sèrie]molt bé, són molts mesos de feina molt intensa amb llàgrimes, enfadaments, rialles... amb tots m'ho he passat molt bé i he estat molt còmode treballant. De tots m'enduc alguna cosa".
La pregunta inevitable és si Bernardo tornarà a 'Valle Salvaje', i Salgado ho deixa clar: "Vaig al ducat de Milà i ja, quan tingui diners, tornaré a enganyar els espectadors". I confessa el seu desig d'explorar nous angles: "Perquè Bernardo segur que no és tan bo"
