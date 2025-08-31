Juan y Medio ya tiene fecha de regreso a 'La tarde, aquí y ahora' en Canal Sur

El regreso de Juan y Medio ya tiene fecha a Canal Sur: el próximo lunes, 1 de septiembre, el presentador andaluz volverá a ponerse al frente de 'La tarde, aquí y ahora'. Lo hace tras un verano en el que Eva Ruiz y Pepe da Rosa han asumido la conducción del espacio. El formato, pieza clave de las tardes de Canal Sur, se ha consolidado durante años como un programa de compañía para los mayores, con el objetivo de combatir la soledad.

De este modo, según ha publicado en exclusiva El Confi TV, Juan y Medio regresa a su formato vespertino, 'La tarde, aquí y ahora', este lunes, 1 de septiembre, tras sus vacaciones de verano. Recordamos que en los últimos meses el presentador se ha ausentado más de lo habitual al fichar como investigador de 'Mask Singer' en Antena 3.

El calendario juega además a favor de la celebración: 'La tarde, aquí y ahora' cumplirá el próximo 8 de septiembre 16 años de emisión ininterrumpida. Un hito que lo sitúa como uno de los programas más veteranos y reconocidos de la televisión autonómica andaluza.

| Canal Sur

La temporada, sin embargo, no estará exenta de desafíos, ya que el espacio vespertino de Juan y Medio tendrá que convivir con un nuevo rival en la franja. Tras resistir en el pasado la competencia de 'Sálvame' o el desembarco de Ana Rosa Quintana en las tardes, Canal Sur se prepara para medir fuerzas con 'El tiempo justo'. Se trata del nuevo formato de Joaquín Prat que debutará en la parrilla de Mediaset en las próximas semanas, ya que aún no tiene fecha de estreno anunciada.

Cabe destacar que el lunes 1 de septiembre es el día de regreso de la mayoría de presentadores. También estarán de nuevo en antena figuras como Susanna Griso, Ana Terradillos, Sonsoles Ónega, Pablo Motos o El Gran Wyoming, que retoman sus programas tras el parón estival.