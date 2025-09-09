Laura Escanes i Miki Núñez repetiran a les Campanades de TV3 per tercer any consecutiu
TV3 ha confirmat la seva parella de presentadors per a les Campanades, que repeteixen per tercer any consecutiu
Encara queden quatre mesos per tancar l'any 2025, però hi ha una cadena que ja té presentadors per a les seves Campanades. Es tracta de TV3, que, després de l'èxit dels dos últims anys, ha decidit repetir els seus conductors estrella. Miki Núñez i Laura Escanes repetiran per tercer any consecutiu, segons va revelar 3Cat a l'acte de presentació de temporada aquest dilluns 8 de setembre.
Recordem que, TV3 va liderar la Nit de Cap d'Any a Catalunya ambles Campanades, presentades per Miki Núñez i Laura Escanes, amb un 33,8% de quota de pantalla i fins a 1.165.000 espectadors acumulats. En el primer minut de l'any, a les campanades, la cadena va marcar un 32,7% de quota, a 3,6 punts de la següent opció. Tot i això, van baixar gairebé tres punts de quota i 200.000 espectadors respecte a l'any anterior.
Per tant, Miki Núñez i Laura Escanes repetiran per tercer any consecutiu després de l'èxit anterior. A més, serà el quart del cantant, que també va presentar les Campanades 2022-2023 al costat de Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició d''Eufòria'.
"El 31 de desembre, una cita màgica, una nit molt bonica i és el tercer any per a mi, així que estem molt contents", deia Laura Escanes en declaracions a TVeo. "De petita ni somiava fer les Campanades a TV3 i també fa respecte perquè són dos anys i de vegades penses a deixar-ho a la distància després de com ha anat de bé, però m'importa el que faig, hi poso tot l'afecte i que vagi el millor possible", afegia.
Cal destacar que Laura Escanes i Miki Núñez continuen sent dos dels grans rostres de 3Cat per a la nova temporada. La influencer i presentadora es posarà al capdavant de la tercera edició de 'La Travessa', que està previst que s'estreni el proper 9 d'octubre de manera setmanal. Per la seva banda, el cantant i presentador tornarà amb 'Eufòria' al costat de Marta Torné durant el primer semestre de 2026, però abans, aquest mateix novembre es posarà al capdavant de la segona temporada de 'Zenit'.
Més notícies: