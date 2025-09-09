Logo tveo.cat
Dues persones somrients en un escenari, una és Laura Escanes amb un vestit brillant i l'altra és Miki Núñez amb un vestit fosc.
Laura Escanes i Miki Núñez repetiran a les Campanades de TV3 per tercer any
NOTÍCIES

Laura Escanes i Miki Núñez repetiran a les Campanades de TV3 per tercer any consecutiu

TV3 ha confirmat la seva parella de presentadors per a les Campanades, que repeteixen per tercer any consecutiu

per

Xavi Oller

Encara queden quatre mesos per tancar l'any 2025, però hi ha una cadena que ja té presentadors per a les seves Campanades. Es tracta de TV3, que, després de l'èxit dels dos últims anys, ha decidit repetir els seus conductors estrella. Miki Núñez i Laura Escanes repetiran per tercer any consecutiu,  segons va revelar 3Cat a l'acte de presentació de temporada aquest dilluns 8 de setembre.

Recordem que, TV3 va liderar la Nit de Cap d'Any a Catalunya ambles Campanades, presentades per Miki Núñez i Laura Escanes, amb un 33,8% de quota de pantalla i fins a 1.165.000 espectadors acumulats. En el primer minut de l'any, a les campanades, la cadena va marcar un 32,7% de quota, a 3,6 punts de la següent opció. Tot i això, van baixar gairebé tres punts de quota i 200.000 espectadors respecte a l'any anterior.

Per tant, Miki Núñez i Laura Escanes repetiran per tercer any consecutiu després de l'èxit anterior. A més, serà el quart del cantant, que també va presentar les Campanades 2022-2023 al costat de Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició d''Eufòria'.

Miki Núñez i Laura Escanes elegantment vestides sostenen copes de vi mentre es miren en un escenari il·luminat a les Campanades de TV3.
Laura Escanes i Miki Núñez repetiran a les Campanades de TV3 per tercer any | 3Cat

"El 31 de desembre, una cita màgica, una nit molt bonica i és el tercer any per a mi, així que estem molt contents", deia Laura Escanes en declaracions a TVeo. "De petita ni somiava fer les Campanades a TV3 i també fa respecte perquè són dos anys i de vegades penses a deixar-ho a la distància després de com ha anat de bé, però m'importa el que faig, hi poso tot l'afecte i que vagi el millor possible", afegia.

Cal destacar que Laura Escanes i Miki Núñez continuen sent dos dels grans rostres de 3Cat per a la nova temporada. La influencer i presentadora es posarà al capdavant de la tercera edició de 'La Travessa', que està previst que s'estreni el proper 9 d'octubre  de manera setmanal. Per la seva banda, el cantant i presentador tornarà amb 'Eufòria' al costat de Marta Torné durant el primer semestre de 2026, però abans, aquest mateix novembre es posarà al capdavant de la  segona temporada de 'Zenit'.

