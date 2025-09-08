El Gran Wyoming revela per sorpresa que va tancar la seva sortida d'El Intermedio
El Gran Wyoming ha tornat a generar titulars aquest diumenge després de la seva participació a 'Salvados', on va mantenir una conversa distesa amb Gonzo. Durant l'entrevista, el veterà presentador va compartir per sorpresa la seva decisió de deixar 'El Intermedio' totalment decidida abans de la pandèmia.
En un ambient relaxat, El Gran Wyoming es va asseure al costat de Gonzo i els seus col·laboradors, amb Sandra Sabatés, Thais Villas i Dani Mateo. Una entrevista que el mateix comunicador va definir com "una entrevista entre amics a qui els encanta conversar". Des del principi, no va evitar parlar dels desafiaments que comporta mantenir un espai satíric durant dues dècades.
"Jo pateixo molt aquí amb la informació que rebo. A més a més, m'ha afectat el sentit de l'humor. He perdut molt sentit de l'humor", va confessar El Gran Wyoming, admetent que els temes d'actualitat l'afecten més del que voldria. Al principi, fins i tot va dubtar de poder enfrontar-se a un programa diari: "Jo no volia fer-lo diari, creia que no podia amb tal disciplina".
"Vaig demanar dos mesos de vacances a l'estiu, de dilluns a dijous, el sou... Però és que soc l'antipresentador: no m'hi cenyeixo, m'embolico, i això de ser estrany et porta al fet que tots els projectes que molen te'ls ofereixin a tu", explicava. El Gran Wyoming va criticar a més la pràctica habitual de molts mitjans de manipular la informació: "Si faig això un dia en tota la meva vida, que porto 20 anys, l'endemà no torno a treballar mai més".
Compromès amb l'honestedat, va subratllar: "Si menteixo deliberadament una sola vegada, a mi m'acomiaden d'aquí i no em tornen a contractar mai més. I això ho fan tios cada dia i això marca una pauta que sí que és frustrant".
A més, El Gran Wyoming va revelar que la seva decisió d'abandonar el programa s'havia pres molt abans: "Just abans de la pandèmia havia deixat el programa, el vaig deixar. Vaig tenir un dinar amb els caps que em van oferir l'or i el moro i els vaig dir que no, que s'havia acabat". Tanmateix, la crisi sanitària va modificar els seus plans: "Després va arribar la pandèmia i com havia de deixar-ho en aquell moment. Em vaig posar a fer esport i em vaig convertir en una altra persona, així que vaig decidir seguir i l'oferta que em van fer se'ls va oblidar".
