Fer Castro abandona per sorpresa 'Saber i Guanyar' just abans de la seva important fita

Fer Castro s'acomiada inesperadament de 'Saber i guanyar' abans d'arribar als 100 programes
‘Saber i guanyar’, el concurs cultural de La 2, va viure aquest dilluns 8 de setembre un moment inesperat. Jordi Hurtado va anunciar en directe l’absència de Fer Castro, un dels participants més reconeguts de l’última etapa, que no va acudir a la que havia de ser la seva participació número 93.
Fer Castro, originari de Galícia, es trobava a les portes d’una fita molt especial dins de la mecànica del programa: convertir-se en “centenari”. Arribar als 100 programes suposa el comiat obligat per tot el que és alt, un reconeixement reservat a ben pocs en la història de ‘Saber i guanyar’. Tanmateix, la seva trajectòria va quedar interrompuda de manera sobtada, sense explicacions públiques sobre els motius de la seva marxa.
Va ser el mateix Jordi Hurtado qui, amb el seu estil característic, va comunicar la notícia a l’audiència: “Notaran avui una absència important. Fer Castro, que ha estat amb nosaltres durant 92 programes, no hi és. Confiàvem avui en la seva presència, però no continuarà la seva participació, de moment, amb nosaltres. Té, per descomptat, les portes obertes del programa per quan decideixi tornar. Molta sort i des d’aquí una abraçada, Fer”.
La sortida resulta especialment cridanera per com de prop estava Fer Castro d’entrar al selecte club dels centenaris. Es tracta d’un títol simbòlic que converteix els concursants en part de la llegenda de ‘Saber i guanyar’.El seu recorregut queda ara en suspens, sense la possibilitat de celebrar aquest reconeixement, almenys per ara.
Davant d’aquesta situació, ‘Saber i guanyar’ va recuperar Marc, professor i concursant amb experiència prèvia. Amb 18 entregues acumulades i més de 10.000 euros en premis, torna amb el rang de Magnífic per cobrir la vacant deixada per Fer i donar estabilitat al desenvolupament del concurs.
El futur de Fer Castro a ‘Saber i guanyar’ ara és incert. La porta a un possible retorn està oberta, tal com va subratllar Jordi Hurtado en la seva intervenció.
