Laura Escanes y Miki Núñez repetirán en las Campanadas de TV3 por tercer año

Aún quedan cuatro meses para cerrar el año 2025, pero hay una cadena que ya tiene presentadores para sus Campanadas. Se trata de TV3, que, tras el éxito de los dos últimos años, ha decidido repetir a sus conductores estrella. Miki Núñez y Laura Escanes repetirán por tercer año consecutivo, según reveló 3Cat en el acto de presentación de temporada este lunes 8 de septiembre.

Recordamos que, TV3 lideró la Nochevieja en Cataluña conlas Campanadas, presentadas por Miki Núñez y Laura Escanes, con un 33,8% de cuota de pantalla y hasta 1.165.000 espectadores acumulados. En el primer minuto del año, en las campanadas, la cadena marcó un 32,7% de cuota, a 3,6 puntos de la siguiente opción. No obstante, bajaron casi tres puntos de cuota y 200.000 espectadores respecto al año anterior.

Por lo tanto, Miki Núñez y Laura Escanes repetirán por tercer año consecutivo tras el éxito anterior. Además, será el cuarto del cantante, que presentó también las Campanadas 2022-2023 junto a Mariona Escoda, ganadora de la primera edición de 'Eufòria'.

| 3Cat

"El 31 de diciembre, una cita mágica, una noche muy bonita y es el tercer año para mí, así que estamos muy contentos", decía Laura Escanes en declaraciones a TVeo. "De pequeña ni soñaba hacer las Campanadas en TV3 y también asusta porque son dos años y a veces piensas en dejarlo en la distancia después de lo bien que ha ido, pero me importa lo que hago, pongo todo el cariño y que vaya lo mejor posible", añadía.

Cabe destacar que Laura Escanes y Miki Núñez siguen siendo dos de los grandes rostros de 3Cat para la nueva temporada. La influencer y presentadora se pondrá al frente de la tercera edición de 'La Travessa', cuyo estreno está previsto para el próximo 9 de octubre de forma semanal. Por su parte, el cantante y presentador volverá con 'Eufòria' junto a Marta Torné en el primer semestre de 2026, pero antes, este mismo noviembre se pondrá al frente de la segunda temporada de 'Zenit'.