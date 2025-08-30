Leticia Iglesias anuncia la seva sortida dels Informatius de Telecinco després de vuit anys
Leticia Iglesias ha presentat aquest divendres el seu darrer programa d'Informatius Telecinco
Nova baixa inesperada a Informatius Telecinco. La periodista Leticia Iglesias s'ha acomiadat aquest divendres 29 d'agost del noticiari després de presentar l'edició durant tot l'estiu. Tanmateix, en aquesta ocasió, ho ha fet per sempre, ja que la presentadora ha decidit emprendre nous projectes, deixant enrere aquesta etapa de Informatius Telecinco després de vuit anys.
En el seu darrer programa abans del retorn de Carlos Franganillo, la presentadora s'ha acomiadat de l'equip i de tota l'audiència: "Així acabem avui. Ha estat un plaer acompanyar-vos i un honor formar part dels equips informatius d'aquesta casa. Que tingueu molt bon cap de setmana. Gràcies", ha sostingut la presentadora al final de l'informatiu de la nit.
A més, Leticia Iglesias ha compartit en una story d'Instagram una foto dels seus companys desitjant-li sort en la seva nova etapa. Recordem que la presentadora ha estat vinculada a Mediaset i a Informatius Telecinco durant els darrers vuit anys, primer presentant el Matinal i després el Cap de Setmana. Aquesta última temporada, Leticia Iglesias ha acompanyat Carlos Franganillo totes les nits de dilluns a divendres en l'edició de les 21:00h, sent, a més, la seva substituta.
A les xarxes socials, Leticia Iglesias també ha compartit un vídeo recopilatori amb imatges d'aquest temps a Informatius Telecinco. "Els darrers anys, l'últim mes, les últimes 24 hores... M'heu fet sentir molt afortunada. GRÀCIES. Em falten moltes persones en aquestes imatges, però us tinc guardades (a la meva agenda i al meu cor). Acaba una etapa molt feliç a Mediaset. Gràcies per acollir-me. Companys de Informatius Telecinco i Noticias Cuatro, us segueixo i us admiro", ha escrit.
Algunes companyes de Mediaset han reaccionat a la publicació de Leticia Iglesias, com Layla Jiménez, presentadora a 'Todo es Mentira': "Bonica!!! Ha estat un gustàs!! Bons... menys pel te macha. Brilla sempre, desplega les teves ales i moltíssima sort". "Estimada Leticia, sempre t'he admirat, però en conèixer-te encara més. Gràcies a tu pel teu rigor, empatia i afecte. Se't trobarà a faltar, et trobaré a faltar", escrivia Beatriz Archidona, presentadora de 'De Viernes'.
